칸영화제 황금종려상은 ‘피오르드’…나홍진 ‘호프’는 불발(종합)

세줄 요약 제79회 칸영화제 황금종려상은 루마니아 크리스티안 문주 감독의 ‘피오르드’가 차지했다. 나홍진 감독의 ‘호프’는 수상에 실패했다. 박찬욱 감독이 심사위원장을 맡은 올해 칸영화제는 22편을 심사해 주요 수상작을 가렸다. 황금종려상 ‘피오르드’ 수상, ‘호프’ 불발

문주 감독, 작은 변화부터 시작 메시지

박찬욱 심사위원장, 22편 경쟁부문 심사

이미지 확대 제79회 칸영화제에 참석한 나홍진 감독. 칸 EPA 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 제79회 칸영화제에 참석한 나홍진 감독. 칸 EPA 연합뉴스

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나홍진 감독의 ‘호프’의 칸영화제 황금종려상 수상이 불발됐다.제79회 칸영화제 황금종려상에 루마니아 크리스티안 문주 감독의 ‘피오르드’가 선정됐다. 23일(현지시간) 프랑스 칸 뤼미에르 대극장에서 열린 폐막식에서 크리스티안 문주 감독은 무대에 올라 “큰 변화를 이뤄내자고 요구하기 전에 우리는 작은 변화부터 시작해야 한다”는 메시지를 전했다.‘피오르드’는 루마니아계 노르웨이인 부부가 외딴 마을로 이주하며 자식의 양육 방식이나 종교적인 문제로 이웃들과 충돌하는 이야기를 그렸다.크리스티안 문주 감독은 영화 ‘4개월, 2주, 그리고 2일’로 2007년 칸영화제 황금종려상을 받은 바 있다. 2012년에는 ‘신의 소녀들’로 칸영화제 각본상을, 2016년에는 ‘졸업’으로 감독상을 받았다.지난 12일부터 이날까지 12일간의 여정을 마친 올해 칸영화제는 박찬욱 감독이 심사위원장으로 경쟁부문 심사를 이끌었다. 미국 배우 데미 무어와 스웨덴 배우 스텔란 스카스가드, 중국 감독 클로이 자오, 벨기에 감독 라우라 완델 등 총 9명이 경쟁 부문 진출작 22편을 심사했다.2등상인 심사위원대상은 러시아 감독 안드레이 즈비아긴체프의 ‘미노타우로스’가 받았다. ‘미노타우로스’는 2022년 러시아를 배경으로 성공한 CEO가 회사 안팎의 소용돌이에 휘말리며 삶이 흔들리는 과정을 그린 작품이다.감독상은 공동 수상자가 나왔다. ‘라 볼라 네그라’의 두 감독 하비에르 암브로시, 하비에르 칼보와 ‘파더랜드’의 파베우 파블리코프스키 감독이 공동으로 호명됐다.다음은 수상작 및 수상자 명단.▲ 황금종려상 = 피오르드(크리스티안 문주 감독, 루마니아)▲ 심사위원대상 = ‘미노타우로스’(안드레이 즈비아긴체프 감독, 루마니아)▲ 감독상 = 하비에르 암브로시·하비에르 칼보(‘라 볼라 네그라’, 스페인), 파베우 파블리코프스키(‘파더랜드’, 폴란드)▲ 심사위원상 = 발레스카 그리스바흐(‘더 드림드 어드벤처’, 독일)▲ 각본상 = 에마뉘엘 마레(‘노트르 살뤼’, 프랑스)▲ 남우주연상 = 에마뉘엘 마키아·발렌틴 캉파뉴(‘카워드’, 벨기에)▲ 여우주연상 = 비르지니 에피라, 오카모토 다오(‘올 오브 어 서든’, 일본)▲ 단편 황금종려상 = 파라 로스 콘트린칸테스(페데리코 루이스 감독, 아르헨티나)▲ 황금카메라상 = 벤이마나(마리-클레망틴 뒤사베잠보 감독, 르완다)▲ 명예 황금종려상 = 가수 겸 배우 바브라 스트라이샌드