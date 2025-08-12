조국, 내년 부산시장 선거 최대 변수로 급부상

방금 들어온 뉴스

조국, 내년 부산시장 선거 최대 변수로 급부상

구형모 기자
입력 2025-08-12 11:30
수정 2025-08-12 11:30
이미지 확대
자녀 입시비리 혐의 등으로 징역형이 확정돼 수감되는 조국 전 조국혁신당 대표가 지난해 12월 16일 오전 경기도 의왕시 서울구치소에 수감되기 전 지지자들을 향해 주먹을 쥐고 있다. 뉴시스
자녀 입시비리 혐의 등으로 징역형이 확정돼 수감되는 조국 전 조국혁신당 대표가 지난해 12월 16일 오전 경기도 의왕시 서울구치소에 수감되기 전 지지자들을 향해 주먹을 쥐고 있다. 뉴시스


조국 조국혁신당 전 대표가 11일 사면·복권되면서 내년 부산시장 선거 구도에도 큰 변수로 떠올라 관심을 모으고 있다.

지역 정치권에서는 조 전 대표가 사면·복권되면 내년 부산시장 선거에 범여권 후보로 출마할 수 잇다는 관측이 계속 흘러나왔다.

이날 특별 사면으로 지역 정치권에서는 부산 출신인 조 전 대표의 부산시장 선거 출마 가능성이 한층 더 힘을 얻고 있다.

국민의힘 측에서는 조 전 대표의 부산시장 선거 출마설에 대해 불리할 게 없다는 입장이다.

조 전 대표가 선거전에 나서 민주당 후보와 겨루게 되면 범여권 지지표를 일정부분 가져간다고 보기 때문이다. 그러나 민주당에서 선출된 부산시장 후보와 조 전 대표가 후보 단일화가 성사되면 고전할 수도 있다는 우려 섞인 관측도 함께 나온다.

현재 국민의힘에서는 내년 3선에 도전하는 박형준 시장 외에 눈에 띄는 다른 후보군은 없는 상황이다.

반면 여당인 민주당에서는 전재수 해양수산부장관, 최인호 전 의원, 이재성 시당 위원장, 박재호 전 의원 등 후보군이 많아 반응이 엇갈린다.

먼저 “부산시장 선거 승리를 위해 대승적 차원의 후보 단일화를 고려햐야 한다”는 주장이 있다.

역대 선거에서 더불어민주당 부산 득표율이 40% 안팎에 머물렀기 때문에 현재 부산시장 후보군들과 조 전 대표 간 경쟁 구도로 범여권 지지세를 끌어올릴 수 있다는 것.

반면 “조 전 대표의 사면·복권에 대해 반대 의견도 많고 , 보수 지지세가 강한 부산 정치 지형에서 조 전 대표 출마가 선거 승리에 도움이 되지 않는다”는 의견도 만만찮다.

이재성 민주당 부산시당 위원장은 “내년 지방선거에서 민주당과 조국혁신당이 어떤 관계를 설정하느냐에 따라 범여권 후보 간 대결 구도가 완전히 달라질 것”이라고 말했다.
구형모 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
위로