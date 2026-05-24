美백악관 인근서 총성 수십발…CNN “총격에 2명 부상, 트럼프는 안전”

세줄 요약 워싱턴 백악관 인근에서 수십발의 총성이 울리며 총격 사건이 발생했고, 비밀경호국이 출동해 용의자를 제압했다. 이 과정에서 신원이 확인되지 않은 2명이 총에 맞았고, 백악관은 즉시 봉쇄됐다. 트럼프 대통령은 당시 경내에 있었지만 안전했다고 전했다. 백악관 인근 총격 발생, 수십발 총성 보고

비밀경호국 출동, 용의자 제압과 2명 부상

백악관 즉시 봉쇄, 트럼프 대통령 안전 확인

이미지 확대 5월 23일 워싱턴에서 경찰과 비밀경호국 요원들이 백악관 주변 도로를 차단한 후 EMS 트럭 근처에 서 있다. AP 뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 5월 23일 워싱턴에서 경찰과 비밀경호국 요원들이 백악관 주변 도로를 차단한 후 EMS 트럭 근처에 서 있다. AP 뉴시스

이미지 확대 5월 23일 워싱턴에서 미국 비밀경호국 경찰 및 기타 워싱턴 경찰 기관이 백악관 근처에서 총격 사건이 발생했다는 신고에 대응한 후 현장 근처에 서 있다. AP 뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 5월 23일 워싱턴에서 미국 비밀경호국 경찰 및 기타 워싱턴 경찰 기관이 백악관 근처에서 총격 사건이 발생했다는 신고에 대응한 후 현장 근처에 서 있다. AP 뉴시스

이미지 확대 미 백악관 인근에서 총격 사건이 발생했다. AP 뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 미 백악관 인근에서 총격 사건이 발생했다. AP 뉴시스

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미 백악관 인근에서 총격 사건이 발생해 비밀경호국이 출동한 끝에 2명이 총에 맞은 것으로 전해졌다.24일(현지시간) 미 CNN 등에 따르면 총격은 워싱턴 17번가와 펜실베이니아 애비뉴 인근에서 발생했다.백악관 인근에서 수십발의 총성이 들리자 백악관은 즉시 봉쇄됐다. 백악관 잔디밭에 있던 기자들은 건물 안으로 대피했다.폭스뉴스는 백악관 서쪽에서 비밀경호국 요원들이 총격범을 제압했다고 보도했다.이 과정에서 신원이 밝혀지지 않은 2명이 요원들과 대치 끝에 총에 맞았다고 CNN이 수사당국을 인용해 보도했다.총격 사건 당시 도널드 트럼프 미국 대통령은 백악관 경내에 있었다고 스티븐 청 백악관 공보실장은 밝혔다.백악관 인근에서는 최근 총격 사건이 종종 발생하고 있다.지난 4일 백악관에서 멀지 않은 워싱턴 기념탑 남동쪽 교차로에서 총기를 소지한 용의자가 법집행 요원들을 향해 발포해 요원들이 응사하며 교전을 벌인 사건이 있었다.지난달 25일에는 백악관 출입기자협회 만찬이 열린 워싱턴 힐튼 호텔 만찬장 근처 보안검색 구역에서 산탄총과 권총, 칼 등으로 무장한 괴한이 총을 쏘며 검색대를 돌진해 통과한 직후 당국에 제압됐다.당시 만찬장에는 트럼프 대통령이 참석해 있었지만, 무사히 대피했다.