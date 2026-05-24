美백악관 인근서 수십발 총성…기자단 대피

이미지 확대 23일 워싱턴에서 경찰과 비밀경호국 요원들이 백악관 주변의 거리를 막고 있다. AP 뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 23일 워싱턴에서 경찰과 비밀경호국 요원들이 백악관 주변의 거리를 막고 있다. AP 뉴시스

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미국 백악관 인근에서 23일(현지시간) 수십발의 총성이 울려 기자단이 긴급 대피하는 일이 발생했다.미 CNN 방송에 따르면 비밀경호국 관계자는 백악관 단지 외곽의 17번가와 펜실베이니아 에비뉴 북서쪽에서 총성이 울렸다는 신고가 접수돼 조사하고 있다고 밝혔다.백악관 인근 잔디밭에 있던 기자단은 백악관 브리핑실로 긴급 대피했으며, 한 기자는 총소리가 백악관 단지 내 아이젠하워 행정동 방향에서 들려온 것 같다고 말했다.비밀경호국 관계자는 인터뷰를 통해 “백악관 인근에서 총격 사건이 발생했다는 신고를 조사 중”이라고 밝혔다.