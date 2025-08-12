與, 주식 양도세 대주주 기준 ‘50억 유지’ 의견 전달

한정애 “당정협의서 정부에 제시” 더불어민주당이 주식 양도소득세 대주주 기준을 기존의 ‘종목당 50억원 이상 보유’로 유지해야 한다는 의견을 정부에 전달했다.
첫 정부 조직개편 13일 발표 보류
지속된 논란에 국정과제 묻힐 우려
대국민 보고대회 공개 계획 미뤄져
한정애 민주당 정책위의장은 11일 국회에서 기자들과 만나 전날 열린 고위당정협의회에서 “(대주주 기준을) 건드리지 않았으면 좋겠다는 의견을 정부에 제시했다”고 밝혔다.
한 정책위의장은 “정부에 복수 안 같은 것은 제시하지 않았다”며 “당내에도 이런저런 의견이 있었는데 (세제개편안은) 자본 시장의 흐름을 바꾸려는 것 아니냐는 것”이라고 말했다. 이어 “당정협의 결과는 조금 더 논의가 필요하다는 것이었다”면서 “다음 당정 전까지는 정리해야 하지 않나 싶다”고 했다.
당초 13일로 예고됐던 이재명 정부의 첫 조직개편안 공개는 전격 보류된 것으로 파악됐다. 정부조직 개편안을 둘러싼 다양한 우려가 제기되자 속도 조절에 나선 모습이다. 국정기획위원회 관계자는 “13일 대국민 보고대회는 국정과제를 발표하는 자리”라면서 “정부 조직 개편안을 세세하게 발표하지 않을 것”이라고 말했다. 여권 고위관계자도 “조직개편안은 별도 트랙”이라고 설명했다.
관가에서는 부처들의 거센 저항으로 발표가 미뤄졌다는 시각이 우세하다. 국정기획위에 파견된 한 공무원은 “논의가 원만하지 못했던 건 사실”이라고 전했다.
개편안은 ▲기획재정부를 재정경제부·기획예산처로 분리 ▲금융위원회의 국내 금융정책을 재경부로 이관, 금융감독위원회 신설 ▲산업통상자원부의 에너지 정책, 환경부 이관 및 기후에너지환경부 신설 등으로 요약된다. 이에 조직개편 대상 부처인 금융위와 산업부 내 불만이 컸던 것으로 전해진다.
김지향 서울시의원, 아직 부족한 예우 ‘독립유공자’·‘선순위 유족’ 주차 요금 감면제도, 안내 부실·표기 누락
지난 7월 14일부터 시행된 ‘독립유공자 선순위 유족 주차요금 50% 감면’ 제도가 공영주차장에서 안내 부실과 표기 누락으로 제도 취지가 제대로 살지 못하고 있는 것으로 나타났다. 김지향 서울시의원(국민의힘, 영등포 제4선거구)이 발의한 ‘서울시 주차장 설치 및 관리 조례’ 개정안은, 기존 국가유공자와 독립유공자 본인에게만 적용되던 공영주차장 요금 감면(80%)을 독립유공자 선순위 유족에게까지 확대(50% 감면)한 내용이다. 지난 7월 14일부터 감면이 적용됐음에도 8월 8일까지 감면 혜택을 받은 유족이 전무해, 주요 공영주차장 감면 안내표시를 확인한 결과, 감면 내용이 게시되지 않았거나 매우 작은 글씨로 표기된 경우가 많아 시민들이 쉽게 인지하기 어려웠다. 지난 8월 12일 기준, 서울시 공영주차장 128개소 중 가장 큰 규모의 주차장 40개소를 확인하여 안내표지판에 ‘독립유공자 선순위 유족 요금 면’ 내용을 게시 조치했으나, 글씨가 작은 게시판은 여전히 개선되지 않았다. 또한 서울시설공단이 제출한 자료에 따르면, 점검 대상 40개소 중 ‘독립유공자 본인 주차요금 감면 80%’ 표기가 누락된 곳이 20곳에 달하는 것을 확인했다. 공공기간 부설주
서울시의회 바로가기
정부 고위관계자는 “경제 정책의 효율성과 대미 통상 이슈에 대한 효과적 대응을 위해 조직개편이 장기 과제로 전환될 가능성도 있다”고 말했다.
2025-08-12 8면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지