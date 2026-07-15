[서울신문·삼성 공동 캠페인] 전남광주의 미래, 청년이 설계한다

[청년, 지역의 내일을 만들다] 40년 만의 통합… 기회의 땅 해법 모색

“일자리·주거·문화 등 패키지 지원을”

민형배 시장 “청년에 진심인 특별시”

이미지 확대 서울신문사와 삼성 주최로 15일 전남대 광주캠퍼스에서 열린 ‘전남광주통합특별시 청년포럼-청년과 함께 그리는 메가시티 청사진’에서 청년 인스파이어 스피치가 진행되고 있다. 왼쪽부터 진행을 맡은 김경한 이야기브릿지 대표, 임문영 더불어민주당 의원, 백가연 자연공작소 대표, 이헌영 링크캠퍼스 대표, 신지선 책이피어나주 대표.

전남광주 이지훈 기자 닫기 이미지 확대 보기 서울신문사와 삼성 주최로 15일 전남대 광주캠퍼스에서 열린 ‘전남광주통합특별시 청년포럼-청년과 함께 그리는 메가시티 청사진’에서 청년 인스파이어 스피치가 진행되고 있다. 왼쪽부터 진행을 맡은 김경한 이야기브릿지 대표, 임문영 더불어민주당 의원, 백가연 자연공작소 대표, 이헌영 링크캠퍼스 대표, 신지선 책이피어나주 대표.

전남광주 이지훈 기자

이미지 확대 15일 전남대 광주캠퍼스에서 열린 ‘전남광주통합특별시 청년포럼’에서 참석자들이 강연을 경청하고 있다.

전남광주 이지훈 기자 닫기 이미지 확대 보기 15일 전남대 광주캠퍼스에서 열린 ‘전남광주통합특별시 청년포럼’에서 참석자들이 강연을 경청하고 있다.

전남광주 이지훈 기자

이미지 확대 신우진 전남대 교수 닫기 이미지 확대 보기 신우진 전남대 교수

이미지 확대 축사를 하고 있는 민형배 전남광주통합특별시장.

전남광주 이지훈 기자 닫기 이미지 확대 보기 축사를 하고 있는 민형배 전남광주통합특별시장.

전남광주 이지훈 기자

세줄 요약 전남대에서 열린 전남광주통합특별시 청년포럼에서 신우진 교수는 청년 유출이 도시 경쟁력을 약화시킨다며 통합특별시 출범, 반도체·AI 투자, 공공기관 추가 이전, 청년참여예산제 등으로 청년이 머무는 도시를 만들어야 한다고 강조했다. 청년 유출 심화와 지방소멸 위기 진단

통합특별시·반도체 투자·공공기관 이전 제시

청년참여예산제 등 청년주권 강화 강조

2026-07-16 1면

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“청년이 떠나는 도시는 미래를 잃는다. 이제 청년은 정책의 수혜자가 아니라 도시 미래를 설계하는 주권자가 돼야 한다.”15일 전남대 광주캠퍼스 용봉홀에서 열린 서울신문·삼성 공동 캠페인 ‘전남광주통합특별시 청년포럼’에서 기조강연에 나선 신우진 전남대 교수(진로취업본부장)는 이 같은 메시지를 던지며 지방소멸 위기를 극복할 해법으로 통합특별시 출범과 대규모 첨단산업 투자, 청년 주권 강화를 제시했다.서울신문과 삼성이 주최하고 행정안전부와 전남광주통합특별시가 후원한 포럼은 40년 만의 재결합을 통해 지난 1일 출범한 전남광주통합특별시를 청년이 머물고 성장하는 ‘기회의 도시’로 만드는 방안을 모색하기 위해 마련됐다.‘청년이 돌아오는 도시, 함께 만드는 미래’를 주제로 강연한 신 교수는 통계에 기반한 지역 현실을 진단하며 “청년 유출을 막지 못하면 도시의 경쟁력도, 지속가능성도 기대할 수 없다”고 강조했다.실제 광주에서는 최근 10년간 청년 4만 6396명이 떠났고 2024년 전체 순유출 인구 가운데 청년 비중은 75.4%로 역대 최고치를 기록했다. 2025년 현재 광주 인구는 이미 140만명 아래인 139만명대로 감소했다. 현 추세가 이어질 경우 2050년에는 120만명 수준까지 줄어들 것이라는 전망도 제시됐다.신 교수는 청년 유출의 가장 큰 원인으로 일자리 부족을 꼽았다. 그는 “청년 전출 사유의 약 47%가 직업 때문”이라며 “청년층 이탈은 기업의 성장 동력을 약화시키고 세수 감소와 공공서비스 축소, 혁신역량 저하로 이어지는 악순환을 초래한다”고 진단했다.그는 이러한 구조적 위기를 해결할 전환점으로 통합특별시 출범을 제시했다. 특히 정부가 발표한 896조원 규모의 삼성전자·SK하이닉스 반도체 및 인공지능(AI) 메가 프로젝트가 본격 추진될 경우 서남권이 제2 반도체 생산 거점으로 도약하면서 첨단산업 중심의 양질의 청년 일자리가 대폭 확대될 것으로 전망했다.이재명 대통령이 지난달 1주년 기자회견에서 발표한 2차 공공기관 지방 이전도 호재다. 이 대통령은 “집중 효과를 위해 공공기관을 몰아서 보내겠다”며 “전남광주가 통합한 만큼 통합특별법에 따라 우대해야 한다”고 밝혔다. 현재 나주빛가람혁신도시에는 한국전력 등 16개 기관이 입주해 있다.여기에 통합특별법을 기반으로 농협중앙회와 수협중앙회 등 ‘빅10’을 포함한 50여개 공공기관 추가 이전을 추진하고, 지역인재 채용 비율을 최소 35% 이상 확보하면 안정적인 청년 일자리 기반도 마련할 수 있다고 신 교수는 설명했다. 그는 “단순한 고용 확대만으로는 청년을 붙잡을 수 없다”며 “산업·교육·정주여건·교통·문화 등 5개 축이 균형을 이룰 때 청년은 광주를 선택하고, 광주는 지속가능한 도시가 된다”고 조언했다.강연의 핵심은 ‘청년주권’이었다. 신 교수는 “청년을 정책의 단순한 수혜자로 바라보는 기존 행정에서 벗어나 정책을 직접 설계하고 예산을 결정하는 정책 주체로 전환해야 한다”고 제안했다. 이를 위해 청년이 정책 기획과 예산 편성 과정에 직접 참여하는 청년참여예산제를 상시 운영하고 청년 거점공간의 운영권을 청년단체에 위임하는 등 실질적인 자치권을 보장하는 새로운 거버넌스 체계가 필요하다고 밝혔다.신 교수는 “청년이 꿈꾸는 미래가 곧 통합특별시의 미래”라며 “청년이 직접 정책을 설계하고 책임지는 도시만이 지방소멸을 넘어 지속가능한 성장과 시민주권을 실현할 수 있다”고 강조했다.김태진 광주청년센터장이 좌장을 맡아 진행한 종합토론에서는 미래 세대를 위한 정책이 현장에서 체감할 수 있는 방향으로 추진돼야 한다는 목소리가 나왔다.김 센터장은 토론에서 “일자리를 비롯한 청년 정책이 중장기적으로 추진되는 경우가 많아 현장에서는 체감하지 못하는 경우가 많다”고 말했다. 윤성애 금융경제교육 대표도 “청년 입장에선 심리적, 경제적 여유가 없기 때문에 단기적인 정책 추진도 필요하다”고 했다.반도체 클러스터 조성을 앞두고 지역에서도 기업의 성공적인 정착을 위한 준비를 해야 한다는 주장도 나왔다. 양은혁 광주글로벌모터스 경영기획팀장은 “삼성 노조가 반도체 생산시설 호남 조성을 반대하는 부분 등 노사 갈등 해소를 위한 협의가 지속돼야 한다”고 했다.홍동우 괜찮아마을 대표는 통합특별시 출범으로 얻게 될 시너지에 주목해야 한다고 짚었다. 그는 “아직까지는 행정통합 효과를 체감할 순 없다”면서도 “전남 지역에선 기존 인프라가 빠져나가는 걸 우려하는 목소리도 있는데 광주에는 없던 바다가 생겼고 전남에는 없던 첨단산단이 생겨 시너지를 낼 수 있게 됐다는 점을 생각해야 한다”고 강조했다.이날 포럼에는 민형배 통합특별시장과 임문영 더불어민주당 의원, 이근배 전남대 총장, 송규종 삼성물산 사장과 김홍락 삼성물산 사회공헌단장, 지역 청년 등 300여명이 참석했다. 민 시장은 축사에서 “전남광주에 새롭게 찾아온 변화가 청년의 삶으로 이어져야 한다”며 “전남광주에서 나고 일하는 것이 탁월한 선택이 될 수 있도록, ‘청년에 진심인’ 특별시가 적극 지원하겠다”고 약속했다. 임 의원도 축사에서 “청년들이 양질의 일자리를 찾고 안정적으로 정착하며 미래를 꿈꾸고 도전할 수 있는 도시를 만드는 것이 통합특별시가 나아가야 할 방향”이라고 강조했다.이어 축사에 나선 이 총장은 “전남대도 더욱 열심히 노력해 산업에 맞는 인재를 키우고 적재적소에 배치될 수 있도록 노력해 청년이 떠나지 않는 전남광주를 만들겠다”고 말했다.김성수 서울신문 사장은 개회사에서 “통합특별시 출범은 행정구역 통합을 넘어 산업과 교통, 주거와 문화가 어우러지는 메가시티 시대의 출발점”이라며 “청년에게 ‘기회의 땅’이 되어야만 메가시티로서 전남광주의 내일이 단단해질 것”이라고 말했다.