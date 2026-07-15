“청년 창업가, 지역 정보 부족해 기회 놓쳐… 더 촘촘한 안내 필요” [청년, 지역의 내일을 만들다]

‘이곳에 사는 이유’ 청년 스피치

이미지 확대 15일 전남대 광주캠퍼스에서 열린 ‘전남광주통합특별시 청년포럼’에서 내빈들이 기념 촬영을 하고 있다. 앞줄 왼쪽부터 김태진 광주청년센터장, 주정민 전남대 대학원장, 송규종 삼성물산 사장, 민형배 전남광주통합특별시장, 김성수 서울신문 사장, 임문영 더불어민주당 의원, 이근배 전남대 총장, 김경한 이야기브릿지 대표. 뒷줄 왼쪽부터 안미현 서울신문 상무, 홍동우 괜찮아마을 대표, 양은혁 광주글로벌모터스 팀장, 신우진 전남대 교수, 김홍락 삼성물산 상무, 백가연 자연공작소 대표, 이헌영 링크캠퍼스 대표, 신지선 책이피어나주 대표, 안동환 서울신문 이사.

전남광주 이지훈 기자 닫기 이미지 확대 보기 15일 전남대 광주캠퍼스에서 열린 ‘전남광주통합특별시 청년포럼’에서 내빈들이 기념 촬영을 하고 있다. 앞줄 왼쪽부터 김태진 광주청년센터장, 주정민 전남대 대학원장, 송규종 삼성물산 사장, 민형배 전남광주통합특별시장, 김성수 서울신문 사장, 임문영 더불어민주당 의원, 이근배 전남대 총장, 김경한 이야기브릿지 대표. 뒷줄 왼쪽부터 안미현 서울신문 상무, 홍동우 괜찮아마을 대표, 양은혁 광주글로벌모터스 팀장, 신우진 전남대 교수, 김홍락 삼성물산 상무, 백가연 자연공작소 대표, 이헌영 링크캠퍼스 대표, 신지선 책이피어나주 대표, 안동환 서울신문 이사.

전남광주 이지훈 기자

세줄 요약 전남광주통합특별시 청년포럼에서 청년들은 지역 정보 부족과 기회의 부재가 창업과 정착을 막는다며, 정책을 쉽게 찾는 맞춤형 안내 체계와 청년이 도시를 함께 설계하는 구조가 필요하다고 강조했다. 지역 정보 부족으로 창업·정착 기회 상실 지적

맞춤형 정책 안내 체계와 접근성 강화 요구

청년 참여형 도시 공동 설계 필요성 제안

2026-07-16 5면

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청년들이 전남광주통합특별시에 정착해 삶의 기반을 다질 수 있도록 하기 위해서는 “지역이 가진 경쟁력이 청년들의 경쟁력으로 이어지도록 도와야 한다”는 해법이 제시됐다. 나열식 정책과 구호에 그치지 않고, 청년들이 직접 체감할 수 있는 기회의 문을 열기 위해서다.15일 ‘전남광주통합특별시 청년포럼’이 마련한 ‘청년 인스파이어 스피치’에서 참석자들은 ‘우리가 이곳에 사는 이유’를 주제로 토크쇼를 펼쳤다.지역 청년들의 목소리와 이야기를 담아 콘텐츠를 제작하는 김경한 이야기브릿지 대표는 “아무리 노력해도 상황이 나아지지 않고 여건이 주어지지 않는 기회의 부재가 반복되면 청년들은 희망을 잃을 수밖에 없다”며 “평범하게 살아가는 진짜 청년들의 목소리를 듣고, 이를 토대로 통합 전남광주가 기회와 희망을 만들어줄 수 있어야 한다”고 진단했다.덩치만 커지는 데 그치지 않고 청년들에게 더 많은 기회와 새로운 가능성을 제시해야만 통합의 가치를 제대로 실현할 수 있다는 것이다.청년이 자신에게 필요한 지원 정책을 더욱 쉽게 찾을 수 있는 방안이 마련되어야 한다는 주장도 나왔다. 김부각을 글로벌 시장에 수출하고 있는 백가연 자연공작소 대표는 “창업 청년들은 자신의 상황에 맞는 제도가 무엇인지 찾아내고 선별하는 안목이나 정보가 부족해 기회를 놓치는 경우가 많다”며 “각자 위치에서 필요한 정책이 무엇인지 쉽게 인지하고 연결될 수 있도록 맞춤형 안내 체계를 촘촘히 만들어야 한다”고 짚었다.청년이 직접 참여해 청년 친화적인 도시를 만들자는 제안도 나왔다. 지역 상권 활성화를 위한 공유 배달 앱을 개발한 스타트업 링크캠퍼스의 이헌영 대표는 “현장 청년들의 목소리를 직접 반영해 정책 의제를 발굴하는 활동을 이어 나간 결과 전남광주 동구에서 청년을 위한 주민참여예산을 만들었다”며 “청년들을 혜택 수요자가 아닌 도시 시스템을 함께 구축하는 파트너로 인정해 도시를 공동 설계해야 한다”고 강조했다.그림책을 매개로 도시와 농촌 상생 프로그램을 운영하는 신지선 책이피어나주 대표는 “결국 내가 살아가는 곳을 더 나은 곳으로 만들기 위해서는 같은 고민을 가진 이들이 모여 직접 해법을 찾아야 의미 있는 변화가 생길 것”이라고 말했다.스피치 이후 이어진 토론에는 더불어민주당 임문영 국회의원(광주 광산을)이 청년들의 목소리를 직접 듣기 위해 특별 패널로 참석했다. 임 의원은 “청년들이 어떤 그림을 그리느냐가 새로운 도시를 만드는 출발점”이라며 “청년들의 목소리로 지역 전략 산업과 연계한 일자리, 안정적인 정주 여건, 미래를 꿈꾸고 도전하는 전남광주를 만들 수 있도록 힘을 모으겠다”고 약속했다. 또 “인공지능(AI) 시대에는 기존 제도와 사회 관행, 업무 방식 등 모든 것이 바뀐다”며 “스스로를 주변부가 아닌 중심이라고 인식하는 사고의 전환이 필요하다”고 조언했다.