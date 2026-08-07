[단독] “혼성 기동대 여경 야근하는데, 여성 기동대는 제외돼 불공평”

송파署 “올공 버스 안 상황 대기”

영등포署도 “야간 미배치” 인정

서울청 “야근 다음 날 인력 부족”

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세줄 요약 서울경찰청이 집회·시위 대응을 위해 여성 전담 기동대와 혼성 기동대를 함께 운영하는 가운데, 같은 여경인데도 소속 부대에 따라 야간·철야근무 기준이 달라 형평성 논란이 커졌다. 서울청은 운영상 차이이며 장기적으로 혼성 기동대 중심 전환을 추진하겠다고 밝혔다. 여성 전담·혼성 기동대 근무 기준 차이 논란

혼성 기동대 여경은 야간·철야근무 투입

서울청, 운영상 차이·장기 전환 방침

2026-08-07 8면

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서울경찰청 소속 여성 전담 기동대가 야간·철야근무에서 제외되는 반면 혼성 기동대 소속 여경은 같은 근무를 수행하는 것으로 확인됐다. 같은 여경이라도 소속 부대에 따라 근무 기준이 다르게 적용되는 것을 두고 경찰 내부에서 형평성 논란이 일고 있다.6일 서울신문 취재를 종합하면 서울청은 집회·시위 대응을 위해 여성 전담 기동대와 혼성 기동대를 함께 운영하고 있다. 현재 서울청 소속 기동대는 총 60개로, 과거 여성 전담 기동대 2개가 운영됐지만 현재는 1개(15기동대)만 남아 있다.서울청은 여경 비율 증가와 남녀 구분 없는 근무 체계 전환에 따라 기존 기동대에 여경을 배치하는 방식으로 혼성 기동대를 확대하고 있다. 이에 혼성 기동대 소속 여경은 남성 대원들과 함께 야간 경비와 철야근무에 투입되고 있지만, 여성 전담 기동대는 관련 근무에 배치되지 않고 있다.실제 송파경찰서는 올림픽공원 야간 경비 당시 여성 전담 기동대가 현장 경비 대신 버스 안에서 상황 대기 업무를 맡았다고 설명했다. 영등포서 역시 여성 전담 기동대가 야간근무에 배치되지 않는다. 두 경찰서 모두 서울청 배치 기준에 따른 운영이라고 설명했다.일선 경찰관들 사이에서는 같은 여경이라도 소속 부대에 따라 야간근무 여부가 달라지는 점을 두고 문제 제기가 나온다. 한 경찰관은 “혼성 기동대 여경은 남성 경찰들과 함께 근무하는 상황에서 여성 전담 기동대만 다른 기준이 적용되는 이유가 명확하지 않다”고 지적했다.서울청은 혼성 기동대를 확대하는 과정에서 발생한 운영상의 차이라는 입장이다. 서울청 관계자는 “여성 시위 참가자 대응을 위해 운영해 온 여성 전담 기동대가 야간근무를 하면 다음 날 휴무로 즉시 투입 가능한 인력이 부족해질 수 있어 별도 운영하고 있다”며 “여경은 본인의 희망에 따라 혼성 기동대와 여성 전담 기동대 가운데 근무할 부대를 선택할 수 있다”고 말했다. 이어 “장기적으로는 혼성 기동대 중심으로 운영 체계를 전환하겠다”고 밝혔다.