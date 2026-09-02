세종대, 하반기 일본취업반 모집… 면접까지 원스톱 지원

세줄 요약 세종대학교 대학일자리플러스센터가 고용노동부와 함께 2026년 하반기 일본취업반 참여자를 모집한다. 취업실전교육부터 일본 현지 기업 면접 연계, JLPT N2 대비 어학과정까지 단계별로 지원해 일본 취업을 준비하는 청년들의 실질적 해외 진출을 돕는다. 하반기 일본취업반 참여자 모집

취업실전교육과 면접 연계 지원

JLPT N2 대비 어학과정 선택

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세종대학교 대학일자리플러스센터가 고용노동부와 함께 ‘2026년 하반기 일본취업반’ 참여자를 모집한다고 2일 밝혔다.이번 프로그램은 일본 취업을 희망하는 청년들의 해외 진출을 돕기 위해 마련됐다. 취업실전교육부터 일본 현지 기업 면접 연계까지 전 과정을 단계별로 지원한다.주요 교육 과정은 ▲취업실전교육 ▲일본취업면접회 연계 ▲JLPT N2 대비 일본어 어학과정(선택) 등으로 구성됐다. 참가자들은 일본 기업의 채용 특성에 맞춘 실전 역량을 기르고 실제 면접 기회와 어학 대비까지 한 번에 준비할 수 있다.모집 대상은 2027년 또는 2028년 일본 기업 입사를 희망하는 3·4학년 재학생과 졸업생이다. 운영 기간은 오는 8일부터 11월 10일까지이며, 희망자는 7일까지 세종대 취업지원시스템 ‘유드림(U-DREAM)’을 통해 신청하면 된다.한편 세종대 대학일자리플러스센터는 지난해 진행된 프로그램에서도 참여자 18명 중 5명이 실제 일본 기업 취업에 성공하는 등 실질적인 성과를 거둔 바 있다.