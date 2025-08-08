서울 토박이가 왜 안동행을 택했냐고요? 일·행복 찾은 이곳이 새 삶의 뿌리거든요 [청년, 지역의 내일을 만들다]

방금 들어온 뉴스

서울 토박이가 왜 안동행을 택했냐고요? 일·행복 찾은 이곳이 새 삶의 뿌리거든요 [청년, 지역의 내일을 만들다]

김형엽 기자
김형엽 기자
입력 2025-08-07 18:13
수정 2025-08-07 18:13
[삼성과 함께 내일을 만드는 청년들] 비영리단체 ‘유유자적’ 유아란

유아란 비영리단체 ‘유유자적’ 대표. 삼성생명 제공
유아란 비영리단체 ‘유유자적’ 대표.
삼성생명 제공


“청년들이 유유자적한 삶을 누릴 수 있는 길을 찾다 보니 안동에 오게 됐습니다.”

서울에서 나고 자란 유아란(29)씨는 경북 안동에서 비영리단체 ‘유유자적’을 운영하고 있다. 전통과 공동체가 살아 숨 쉬는 공간에서 청년들이 자리를 잡을 수 있도록 돕는 것이 그의 목표다.

안동행의 계기는 2023년 삼성생명이 주관한 ‘지역 청년 지원사업’ 참여였다. 유 대표는 지난 6일 서울신문과의 인터뷰에서 “청년이 전통문화 안에서 정체성과 일의 의미를 찾고 지역에 뿌리내릴 수 있도록 하고 싶었다”며 “이곳에서 행복의 실마리를 발견했다”고 말했다.

그는 삼성의 컨설팅과 재정 지원을 받아 청년 체험 프로젝트 ‘뿌리깊은마을’을 기획했다. 선비복을 입고 걷는 트레킹, ‘안동 살아 보기’ 같은 프로그램을 통해 수도권 청년들에게 지역의 매력을 알렸다. 지금까지 4명의 청년이 안동에 정착했고 일부는 창업에도 성공했다.

“대기업이 함께한 사업이라는 점에서 마을 주민들의 신뢰도 얻을 수 있었습니다. 하고 싶던 일을 실행에 옮긴, 제 인생의 전환점이었죠.”



유 대표는 “10년 뒤에도 안동에서 유유자적하며 살고 싶다”면서 “청년과 함께 만든 이 삶의 방식이 지역 소멸을 막는 하나의 유산이 되길 바란다”고 말했다.
안동 김형엽 기자
2025-08-08 5면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
