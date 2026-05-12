한국 해운사 유조선, 위치 추적기 끄고 호르무즈 통과했다

세줄 요약
- 장금상선 유조선, 위치추적기 끄고 호르무즈 통과
- UAE 지르쿠서 원유 200만배럴 선적 뒤 푸자이라 하역
- 페르시아만 빈 유조선 투입, 해상 저장소 역할
호르무즈 해협 밖으로 200만배럴 옮겨
이미지 확대
닫기 이미지 확대 보기
8일 오전 전남 여수시 GS칼텍스 원유 부두에 200만배럴을 실은 유조선이 정박해 있다. 지난달 중순 사우디아라비아 얀부항에서 출항한 이 유조선은 중동 전쟁으로 봉쇄된 호르무즈 해협 대신 우회로인 홍해를 통과한 첫 번째 사례다.
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
이란전쟁에도 우리나라 해운사인 장금상선(영문명 시노코)이 소유·운영하는 초대형 원유운반선(VLCC)이 호르무즈 해협을 무사히 통과한 것으로 전해졌다. 위치 추적기를 끈 것이 방법이었다.
로이터 통신은 11일(현지시간) 케이플러와 런던증권거래소그룹의 해운 데이터를 인용해 최근 유조선 3척이 위치추적 장치를 끈 채 호르무즈 해협을 빠져나갔다고 보도했다. 이 중 장금상선의 초대형 유조선 ‘바스라 에너지’가 포함됐다는 것이다.
바스라 에너지는 지난 1일 아랍에미리트(UAE)의 지르쿠 원유 수출 터미널에서 원유 200만 배럴을 선적한 뒤 6일 호르무즈 해협을 통과했다. 이후 이틀 뒤인 8일 호르무즈 해협 밖 UAE의 푸자이라 원유 터미널에 화물을 내렸다.
장금상선은 지난 1월부터 4주 동안 페르시아만에 빈 유조선 최소 6대를 투입해 수출길이 막힌 걸프 산유국들의 원유를 맡아 보관해주는 ‘해상 저장소’ 역할을 한 것으로 알려졌다. 이를 통해 막대한 이익을 얻었을 것이라는 관측도 있다. 지난달 말 기준 장금상선이 통제하는 VLCC는 150여 척에 달하는 것으로 추정된다.
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
장금상선 유조선이 호르무즈 해협을 통과한 방법은?