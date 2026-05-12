한국 해운사 유조선, 위치 추적기 끄고 호르무즈 통과했다

세줄 요약 장금상선이 소유·운영하는 초대형 원유운반선 바스라 에너지가 위치추적기를 끈 채 호르무즈 해협을 무사히 통과한 사실이 전해졌다. 이 선박은 UAE 지르쿠 터미널에서 원유 200만배럴을 실은 뒤 푸자이라에 하역했다. 장금상선 유조선, 위치추적기 끄고 호르무즈 통과

UAE 지르쿠서 원유 200만배럴 선적 뒤 푸자이라 하역

페르시아만 빈 유조선 투입, 해상 저장소 역할

이미지 확대 8일 오전 전남 여수시 GS칼텍스 원유 부두에 200만배럴을 실은 유조선이 정박해 있다. 지난달 중순 사우디아라비아 얀부항에서 출항한 이 유조선은 중동 전쟁으로 봉쇄된 호르무즈 해협 대신 우회로인 홍해를 통과한 첫 번째 사례다.

<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지> 닫기 이미지 확대 보기 8일 오전 전남 여수시 GS칼텍스 원유 부두에 200만배럴을 실은 유조선이 정박해 있다. 지난달 중순 사우디아라비아 얀부항에서 출항한 이 유조선은 중동 전쟁으로 봉쇄된 호르무즈 해협 대신 우회로인 홍해를 통과한 첫 번째 사례다.

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해운데이터 인용해 장금상선 항로 보도호르무즈 해협 밖으로 200만배럴 옮겨이란전쟁에도 우리나라 해운사인 장금상선(영문명 시노코)이 소유·운영하는 초대형 원유운반선(VLCC)이 호르무즈 해협을 무사히 통과한 것으로 전해졌다. 위치 추적기를 끈 것이 방법이었다.로이터 통신은 11일(현지시간) 케이플러와 런던증권거래소그룹의 해운 데이터를 인용해 최근 유조선 3척이 위치추적 장치를 끈 채 호르무즈 해협을 빠져나갔다고 보도했다. 이 중 장금상선의 초대형 유조선 ‘바스라 에너지’가 포함됐다는 것이다.바스라 에너지는 지난 1일 아랍에미리트(UAE)의 지르쿠 원유 수출 터미널에서 원유 200만 배럴을 선적한 뒤 6일 호르무즈 해협을 통과했다. 이후 이틀 뒤인 8일 호르무즈 해협 밖 UAE의 푸자이라 원유 터미널에 화물을 내렸다.장금상선은 지난 1월부터 4주 동안 페르시아만에 빈 유조선 최소 6대를 투입해 수출길이 막힌 걸프 산유국들의 원유를 맡아 보관해주는 ‘해상 저장소’ 역할을 한 것으로 알려졌다. 이를 통해 막대한 이익을 얻었을 것이라는 관측도 있다. 지난달 말 기준 장금상선이 통제하는 VLCC는 150여 척에 달하는 것으로 추정된다.