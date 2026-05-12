“제발 살아만 있어 다오”…청송 주왕산서 초등생 실종 사흘째 수색 이어가

세줄 요약 경북 청송 주왕산국립공원에서 실종된 초등생 A군을 찾기 위한 수색이 사흘째 이어지고 있다. 경찰과 소방, 국립공원공단은 드론과 구조견, 인력을 투입해 등산로와 비탈진 곳을 집중 수색했지만 아직 발견 소식은 없다. 청송 주왕산서 초등생 A군 실종 사흘째 수색

경찰·소방·공단, 드론·구조견 투입한 총력 수색

기암교~주봉 등산로 중심으로 야간·주간 수색

이미지 확대 청송 주왕산서 실종된 초등생 A군 지난 10일 대구에서 가족과 함께 경북 청송군 주왕산국립공원 내 사찰을 찾았다가 홀로 주봉으로 등산하러 나선 A(11·초6)군이 실종돼 사흘째 수색 작업이 이뤄지고 있다. 사진은 A군이 실종 당일 촬영한 사진. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 청송 주왕산서 실종된 초등생 A군 지난 10일 대구에서 가족과 함께 경북 청송군 주왕산국립공원 내 사찰을 찾았다가 홀로 주봉으로 등산하러 나선 A(11·초6)군이 실종돼 사흘째 수색 작업이 이뤄지고 있다. 사진은 A군이 실종 당일 촬영한 사진. 연합뉴스

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경북 청송군 주왕산국립공원에서 실종된 A(11·초6)군을 찾기 위해 수색 당국이 사흘째 수색에 나섰다.경북경찰청과 경북소방본부, 국립공원공단 등은 12일 대규모 장비와 인력을 주왕산국립공원에 투입해 수색을 이어갈 계획이다.당국은 전날 야간에는 인력 80명(경찰 40명·소방 28명·국립공원공단 직원 12명)과 열화상 카메라가 장착된 드론 5대, 구조견 등을 투입해 A군을 찾아다녔다.수색대는 현재까지 부모가 A군을 마지막으로 목격한 기암교에서부터 주봉(해발 720.6ｍ)까지 이어지는 등산로를 중심으로 국립공원 내 모든 등산로 및 주변 비탈진 곳 등에 대한 수색작업을 벌였다.청송군 관계자는 이날 “전날 야간 수색은 오후 11시까지 계속됐으며 야간 수색에서 특별히 발견된 점은 없었다”면서 “오늘 오전 6시부터 수색을 재개했다”고 밝혔다.대구에 거주하는 A군은 지난 10일 부모와 주왕산국립공원 내 사찰을 함께 방문했다. A군은 당일 정오께 기암교에서 “조금만 산에 올라갔다 오겠다”는 말을 남기고 사라졌다.A군이 돌아오지 않자 부모는 같은 날 오후 5시 53분쯤 119에 실종 신고를 했다.키가 145㎝가량에 마른 편인 A군은 실종 당일 삼성라이온즈 유니폼과 모자를 착용하고 있었다. 휴대전화는 갖고 있지 않았다.