주왕산서 끝내 못 돌아온 11세 야구팬

삼성 라이온즈 유니폼 차림 그대로

실종된 지 이틀 만에 숨진 채 발견



주봉 정상에서 100m 떨어진 지점

정규 등산로 벗어나 ‘실족’ 가능성

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세줄 요약 경북 청송 주왕산국립공원에서 가족과 함께 왔다가 홀로 산행에 나선 11세 소년이 실종 이틀 만에 숨진 채 발견됐다. 당국은 주봉 정상 인근 급경사 지역에서 발견된 점을 토대로 실족사 가능성을 조사한다. 가족과 주왕산 찾은 11세 소년 실종

이틀 만에 주봉 아래 급경사서 발견

당국, 실족사 가능성 중심으로 조사

2026-05-13 10면

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가족과 함께 경북 청송 주왕산국립공원을 찾았다가 혼자 산행에 나선 후 행방이 묘연했던 11세 소년이 실종 이틀 만에 숨진 채 발견됐다. 당국은 실족사 가능성에 무게를 두고 경위 조사에 나섰다.12일 경북경찰청 등에 따르면 수색 당국은 이날 오전 10시 13분쯤 주왕산 주봉 정상(해발 720.6m) 아래 약 100m 지점에서 사망한 A군(대구 지역 초등학교 6학년)을 찾았다.지난 10일 부모와 함께 주왕산국립공원 내 대전사를 방문했다가 정오쯤 “조금만 산에 올라갔다 오겠다”며 홀로 길을 나선 지 46시간 만이다. A군 부모는 휴대전화 없이 생수 한 병만 소지한 아들이 장시간 돌아오지 않자 같은 날 오후 4시 10분쯤 국립공원공단에 알린 뒤 5시 53분쯤 119에 실종 신고했다.발견 당시 A군은 실종 당시 입었던 프로야구 삼성 라이온즈 유니폼 차림 그대로였던 것으로 전해졌다. 당국은 A군을 찾은 장소가 주봉 아래 용연폭포 방면 100m 지점으로 정규 등산로를 통해서는 닿을 수 없는 급경사 지역이었다고 밝혔다. 대전사를 지나 주봉으로 올라간 뒤 반대 길로 내려가는 방향으로, 등산로를 벗어나 300m가량 이동해야 한다고 한다. 주변에는 가파른 절벽도 있는 것으로 알려졌다. 이러한 환경 조건 등으로 미뤄 당국은 A군이 주봉 정상에 도착한 뒤 알 수 없는 이유로 길을 잘못 들었다가 실족한 것으로 추정하고 있다.사흘째 수색 작업을 이어간 당국은 350여명의 인력과 헬기 3대, 드론 6대, 구조견 16마리 등을 투입해 A군이 부모와 헤어진 장소인 기암교에서 주봉까지 이어지는 2.3㎞ 구간(성인 기준 1시간 30분 소요) 등산로와 주변을 샅샅이 뒤졌다. 이 과정에서 서울청 소속 수색견이 A군을 발견했고 특공대가 투입돼 수습했다.한편 이재명 대통령은 이날 청와대 국무회의에서 “일분일초가 다급한 상황인 만큼 최대한 (인력을) 동원해 수색하라”고 지시했다가 A군의 사망 소식이 알려지자 “앞으로는 이런 불행한 사고가 나지 않게 더 신경 쓰면 좋겠다”고 당부했다.