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[길섶에서] 새 소리 치유법

이순녀 기자
이순녀 기자
입력 2026-05-12 00:33
수정 2026-05-12 01:32
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한 달 전쯤 목포 여행을 다녀왔다. 호텔 대신 원도심 안의 한옥 게스트하우스를 숙소로 골랐다. 오랫동안 한약방으로 쓰이던 공간을 개조한 곳이었다. 겉만 한옥일 뿐 호텔 객실 못지않은 세련미로 치장한 요즘 한옥 숙소들과 달리 세월의 흔적이 배어 있는 소박한 풍경이 오히려 정겨웠다.

예상 밖의 즐거움도 있었다. 아침마다 새 소리에 잠이 깼다. 뒷마당 벚나무 가지 위를 제 집인 양 드나드는 새들의 소란스러운 인사에 눈이 절로 떠졌다. 짜증은커녕 반가움이 앞섰다. 휴대폰 알람 대신 새 소리를 들으며 기상한 게 얼마 만인가.

그대로 누운 채 한참 새 소리에 귀를 기울였다. 마음이 평화로워지면서 하루를 시작할 에너지가 온몸에 차오르는 충만감이 느껴졌다.

지난 주말 신간 서평을 훑어보다 “단 6분만 새 소리를 들어도 8시간 동안 불안과 걱정이 누그러진다”는 책 인용문에 무릎을 쳤다. 한옥 온돌방에 누워 아무 걱정 없이 새 소리를 듣던 안온한 시간들이 떠올랐다. 아파트에서는 라이브로 듣기 어려우니 새 소리 알람으로라도 바꿔 볼까.

이순녀 수석논설위원
2026-05-12 26면
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