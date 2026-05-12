“이게 가능해?” 직원 75명이 440억씩 챙겼다…주식 ‘대박’ 터진 ‘이 회사’

세줄 요약 오픈AI 전·현직 직원 600여 명이 지난해 10월 보유 주식을 한꺼번에 팔아 66억달러를 현금화했다. 이 가운데 약 75명은 1인당 최대 한도인 3000만달러 전액을 매각했고, 일부는 남은 지분을 자선기금에 기부했다. 전·현직 직원 600여 명, 주식 대거 현금화

약 75명, 1인당 최대 3000만달러 전액 매각

기업가치 급등 속 AI 붐 초기 수혜 부각

이미지 확대 오픈AI의 샌프란시스코 사옥. 연합뉴스 자료사진 닫기 이미지 확대 보기 오픈AI의 샌프란시스코 사옥. 연합뉴스 자료사진

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챗GPT 개발사 오픈AI 직원들이 기업공개(IPO) 이전부터 막대한 부를 거머쥐며 인공지능(AI) 붐의 초기 수혜자가 됐다.10일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 지난해 10월 600명 이상의 전·현직 오픈AI 직원들은 보유 주식을 한 번에 매각해 총 66억 달러(약 9조 7200억원)를 현금화했다. 이들 중 약 75명은 최대 한도인 3000만 달러(약 438억원) 전액을 매각한 것으로 전해졌다.일부는 남은 보유 주식을 자선 목적의 기금에 기부했다. 이 기부는 세금 공제 혜택을 받게 된다.오픈AI는 직원들이 회사로부터 주식을 받은 뒤 최소 2년이 지나야 매각할 수 있도록 했다. 이 때문에 2022년 11월 챗GPT 출시 이후 입사한 많은 직원에겐 주식을 현금화하는 첫 번째 기회였다.오픈AI는 최근 몇 년간 제3자가 자사 전현직 직원들이 보유한 주식을 대상으로 하는 공개매수를 여러 차례 허용해왔지만 이전까지는 1인당 매각 한도를 1000만 달러(146억원)로 제한해왔다. 그러나 최근 투자자 수요가 급증하자 지난해 10월 공매에서는 한도를 3배로 높였다. AI 개발 업체들이 치열한 인재 영입 경쟁을 펼치는 상황에서 인재를 빼앗기지 않으려는 의도도 있는 것으로 풀이된다.WSJ은 역사상 어떠한 기술 붐도 상장 이전 단계에서 이 정도 규모의 부를 많은 직원에게 안겨준 적은 없었다고 강조했다.오픈AI의 기업가치는 2019년 영리법인 자회사를 설립한 이후 폭발적으로 오르고 있다. 2021년 약 290억 달러(약 42조 7100억원) 수준이었던 기업가치는 2025년 최신 투자 라운드에서 8520억 달러(약 1254조 8800억원)까지 치솟았다. 7년 전 초기 주식을 받은 직원의 경우, 지분 가치가 100배 이상 뛰었다. 같은 기간 나스닥 종합지수는 약 3배 상승하는 데 그쳤다.