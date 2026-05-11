“흙수저가 삼전 모아 26억” “엄마 하이닉스 1만% 수익률”…반도체 질주에 “자산가 됐다”

‘삼전닉스’ 신고가 랠리에 ‘장투’ 인증 줄이어

이미지 확대 자신을 ‘92년생 흙수저 여성’이라고 소개한 A씨가 공개한 주식 계좌. 2024년 삼성전자가 5만원대로 내려갔을 때 집중 매수한 뒤 단 한 주도 팔지 않았다고 A씨는 설명했다. 자료 : 블라인드 닫기 이미지 확대 보기 자신을 ‘92년생 흙수저 여성’이라고 소개한 A씨가 공개한 주식 계좌. 2024년 삼성전자가 5만원대로 내려갔을 때 집중 매수한 뒤 단 한 주도 팔지 않았다고 A씨는 설명했다. 자료 : 블라인드

이미지 확대 7800선 돌파한 코스피 11일 서울 중구 하나은행 딜링룸 현황판에 코스피 등이 표시되고 있다. 2026.5.11 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 7800선 돌파한 코스피 11일 서울 중구 하나은행 딜링룸 현황판에 코스피 등이 표시되고 있다. 2026.5.11 연합뉴스

세줄 요약 삼성전자와 SK하이닉스가 사상 최고가를 경신하면서 장기 보유 투자자들의 대박 인증이 온라인에 이어졌다. 삼성전자를 2024년부터 모은 투자자는 26억 자산을 공개했고, SK하이닉스를 오래 들고 있던 어머니의 수익률도 1만%를 넘었다. 삼성전자·SK하이닉스 사상 최고가 경신

장기 보유 투자자들 수억~수십억 수익 인증

반도체 업황 회복이 자산 급증으로 연결

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삼성전자와 SK하이닉스가 끝모를 질주를 이어가면서 온라인 커뮤니티에서는 삼성전자와 SK하이닉스를 ‘장투’해 수억에서 수십억원의 자산을 만들었다는 인증글이 이어지고 있다.11일 온라인 커뮤니티 ‘블라인드’에 따르면 자신을 “92년생 여성, 주식 투자 6년차”라고 밝힌 A씨는 “20억이 넘어가니 얼떨떨하다”며 자신의 주식 계좌를 공개했다.A씨는 가계부를 2개 쓰면서 돈을 모아 시드머니를 마련한 뒤, 2024년 삼성전자 주식을 집중적으로 모으기 시작했다고 설명했다.A씨는 “2024년에 삼성전자가 HBM와 파운드리에서 망했다고 주가가 나락갈때부터 사놨던게 큰 힘이 됐다”면서 “반도체 주식은 한 주도 안 팔았다”고 밝혔다.A씨가 공개한 계좌 속 총 자산은 26억 4500만원으로, 이중 국내 주식에 7억 8860만원을 투자해 12억 780만원의 수익을 냈다. 수익률은 153%에 달했다. A씨는 “6년 동안 실현한 손익도 있다”며 자신의 투자 원금은 5억원이라고 설명했다.실제 삼성전자는 2024년 반도체사업 부진으로 주가가 5만원까지 내려앉았다. 그해 주주가치 제고의 목적으로 10조원 규모의 자사주 매입을 발표했음에도 좀처럼 반등하지 못했던 주가는 HBM과 파운드리 부문에서 화려하게 부활하며 지난해 3분기부터 가파르게 상승했다.SK하이닉스가 ‘현대전자’였던 시절 어머니가 매입했던 SK하이닉스 주가의 수익률이 1만%를 넘어 6억원으로 불어났다는 인증도 나왔다.B씨는 ‘블라인드’에 “신분상승 직전”이라며 어머니의 수익률을 공개했다. B씨의 어머니는 SK하이닉스 주식을 평균 단가 1만 3035원에 382주, 총 497만원어치를 매입했다. 현재 수익률은 1만 2873.11%, 평가손익은 6억 4000만원이었다.B씨는 “힘든 시기 잘 견디며 버텼다. 심지어 감자를 당하면서도 버텼다”면서 “더 기다려야 할까, 팔아야 할까”라고 질문했다.1996년 상장했던 현대전자는 2001년 21대1 비율의 감자(자본감소)를 단행하며 ‘동전주’로 전락했다. 이후 하이닉스반도체로 사명을 바꾸고 2000년대 구조조정을 거치며 여러 차례 유상증자와 감자를 이어가며 주가는 곤두박질쳤다.당시 소액주주들은 주주총회장에서 사측을 향해 계란을 던지고 주총 무효 소송을 제기하는 등 사측과 극심한 갈등을 빚었다.B씨의 설명에 따르면 B씨의 어머니는 이 시기에도 주식을 매도하지 않고 버틴 끝에 ‘190만닉스’를 맞이했다.한편 삼성전자와 SK하이닉스는 11일 나란히 사상 최고가를 갈아치웠다. 삼성전자는 이날 장 초반 7.45% 오른 28만 8500원까지 치솟으며 ‘29만전자’의 턱밑까지 올랐다.SK하이닉스는 12.69% 급등한 190만원까지 올라 장중 ‘190만닉스’를 기록했다.