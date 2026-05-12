원내대책회의에서 발언하는 한병도 원내대표

이미지 확대 한병도 더불어민주당 원내대표가 12일 국회에서 열린 원내대책회의에서 발언하고 있다.2026.5.12. 안주영 전문기자 닫기 이미지 확대 보기 한병도 더불어민주당 원내대표가 12일 국회에서 열린 원내대책회의에서 발언하고 있다.2026.5.12. 안주영 전문기자

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한병도 더불어민주당 원내대표가 12일 국회에서 열린 원내대책회의에서 발언하고 있다.