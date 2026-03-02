‘쥬라기 공원’처럼 호박 속 개미가 백악기 복원 열쇠? [달콤한 사이언스]

이미지 확대 중생대에 형성된 호박 화석. 호박 속에는 지금은 멸종한 개미 종이 포함돼 있어 중생대 생태계를 엿볼 수 있게 한다는 연구 결과가 나왔다.



스페인 카스티아-라만차대 제공



스페인 카스티아-라만차대 제공

SF 영화의 전설이 된 ‘쥬라기 공원’의 시작은 호박 화석에 갇혀 있는 모기가 중생대에 흡혈한 피를 추출해 공룡을 복원하는 장면이다. 호박에 갇힌 작은 곤충들이 과거 생태계에서 수분 매개자, 기생충, 포식자, 먹잇감 등 그들이 맡았던 역할은 물론 당시 생태계에 대해 많은 것을 알려준다는 연구가 나왔다.스페인 카스티야-라만차대 야생동물 연구소(IREC), 미국 오클라호마 주립대(OSU) 수의병리학과 공동 연구팀은 멸종된 곤충들이 유난히 잘 보존된 중생대 호박 표본을 자세히 조사하면 화석 속 작은 곤충들이 과거 생태계에서 맡았던 역할과 수백만 년 전에 생태계의 쉽게 파악할 수 있다고 2일 밝혔다. 이 연구 결과는 생명과학 분야 국제 학술지 ‘최신 생태학 및 진화’(Frontiers in Ecology and Evolution) 2월 27일 자에 실렸다.연구팀은 서로 다른 종의 여러 생물이 함께 있는 호박 조각 6개를 조사했다. ‘동시 포함’이라 불리는 이 현상은 찾아보기 쉽지 않다. 연구팀이 이 조각들에 특히 주목한 것은 생태계에서 중요한 역할을 하는 곤충인 개미가 포함돼 있기 때문이었다. 오늘날 살아있는 모든 개미는 ‘관개미’에서 진화했고, 백악기 후기에 처음 등장한 개미는 ‘줄기 개미’로 현재 멸종 상태다.호박 조각 여섯 개에는 줄기 개미와 줄기 개미에서 진화한 지옥 개미, 관개미 종들이 포함됐다. 약 9900만 년 전 백악기 호박 4개, 약 5600만~3400만 년 전 에오세 호박 1개, 약 3400만~2300만 년 전 올리고세 호박 1개로 파악됐다. 연구팀은 고성능 현미경을 이용해 호박을 관찰하고 내부에 존재하는 다양한 종을 식별하고 개미와 다른 종들 사이의 거리를 측정했다.연구 결과, 6개 호박 조각 중 3개에서 개미와 진드기가 매우 가깝다는 것을 발견했다. 1번 호박 조각에는 왕관개미, 말벌, 개미에 매우 가까이 붙어 있어 개미 위를 이동 중이었을 가능성이 있는 진드기 2마리가 발견됐다. 4번 호박 조각에는 줄기 개미와 진드기가 약 4㎜ 간격으로 포함돼 있었다. 5번 호박 조각에는 진드기와 흰개미 근처에 세 종류의 개미가 함께 있었으며, 보존 상태가 좋지 않은 모기류와 날개 달린 곤충도 발견됐다. 6번 호박 조각에는 줄기 개미와 함께 기생말벌로 추정되는 곤충과 거미가 발견됐다. 이 속에 있는 개미는 무언가를 먹고 있었던 것으로 보이며, 다른 곤충 포획체에 기대어 있는 상태였지만 두 개체가 상호작용했다는 증거는 발견하지 못했다. 2번 호박에는 줄기 개미와 거미, 3번 호박에는 지옥 개미, 달팽이, 지네, 그리고 식별 불가능한 곤충이 있었다.연구팀에 따르면 개미 동시포획체는 생물체 간 행동과 상호작용을 더 잘 반영할 가능성이 높다. 4번 호박 조각에 포함된 개미-진드기 상호작용은 두 가지 가능한 시나리오를 반영할 수 있는데, 우선 공생적 특수 일시 관계로 진드기가 새로운 서식지로 이동하기 위해 개미에 붙어 움직이는 것이다. 또 하나는 기생 관계로 진드기가 개미를 숙주로 먹이 삼는 경우다.연구를 이끈 호세 데 라 푸엔테 스페인 카스티아-라만차대 교수는 “호박 내 포획체는 환경을 형성하는 서로 다른 생물체 간의 상호작용 가능성을 보여주는데, 호박 속 화석 개미와 다른 곤충 포획체를 식별하고 형태학적 특성을 규명하는 것은 수백만 년 전 지구 생명의 순간을 포착하는 것과 마찬가지”라고 설명했다. 푸엔테 교수는 “개미가 포함된 호박 조각은 드물고, 여러 종이 포함된 호박 조각은 더 귀해 진드기와 개미 간의 상호작용을 이해할 수 있게 한다”며 며 “이번 연구 결과는 곤충의 행동과 생태적 습관에 대한 증거를 제공한다”고 덧붙였다.