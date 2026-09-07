오를 때도 내릴 때도 ‘뒷북’… ‘목표주가’에 물린 개미들 [불신 쌓는 리서치]

<상>주가를 뒤쫓는 전망

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세줄 요약 증권사 목표주가가 주가를 앞서기보다 뒤따라 움직이며 신뢰 논란이 커졌다. SK하이닉스는 상승기엔 상향이, 급락 뒤엔 하향이 몰렸고, 같은 종목의 목표가도 증권사마다 두 배 이상 벌어졌다. 목표주가, 주가 뒤쫓는 중계 논란

SK하이닉스, 상향·하향 시점 엇갈림

증권사별 전망, 두 배 이상 편차

2026-09-07 1면

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6월 22일 291만 9000원. 인공지능(AI) 열풍을 타고 SK하이닉스 주가가 치솟았다. 하지만 한 달여 뒤인 7월 30일 주가는 132만 2000원까지 추락했다. 고점에서 159만 7000원, 절반 넘게 증발했다.투자자들은 방향을 잃었다. 나침반이어야 할 증권사 목표주가는 주가를 뒤따라 출렁였다. 6일 서울신문이 주요 증권사 삼성전자·SK하이닉스 보고서를 분석한 결과 주가 상승기에 시작된 목표가 상향은 주가가 꺾인 뒤에도 이어졌고, 급락한 뒤에야 낮추는 흐름이 나타났다. SK하이닉스가 고점을 찍은 6월 22일부터 7월 28일까지 하락 구간에 나온 보고서 26건 가운데 15건이 목표가를 올렸고, 하향은 없었다. 반면 급락장 이후 한 달간 30건 가운데 상향은 2건으로 급감하고 하향이 10건으로 늘었다.목표주가는 통상 향후 6개월~1년을 내다보는 전망치다. 주가가 예상보다 빨리 기존 목표가에 도달하면 실적 전망과 기업가치를 다시 따져 목표가를 새로 산출하기도 한다. 따라서 목표가가 빗나가거나 수정되는 것 자체가 문제는 아니다. 다만 주가가 움직인 뒤 목표가가 같은 방향으로 따라 움직이는 흐름이 반복된다면 미래를 내다보는 ‘예측’보다 시장을 뒤쫓는 ‘중계’에 가깝다는 지적을 피하기 어렵다.한 달 만에 전망을 뒤집은 사례도 있었다. 미래에셋증권은 6월 25일 SK하이닉스 목표가를 380만원에서 420만원으로 올렸다가 34일 뒤 280만원으로 낮췄다. 기초 여건 변화는 크지 않다고 보면서도 업종 주가가 떨어지자 목표가를 낮춘 것이다. 대신증권도 7월 7일 목표가를 340만원에서 390만원으로 올린 뒤 7월 30일 320만원으로 낮췄다.같은 종목을 보는 증권사끼리도 답은 크게 엇갈렸다. 7월 30일 SK하이닉스 목표가는 최고 470만원, 최저 200만원으로 270만원이나 벌어졌다. 같은 기업의 미래 가치를 놓고 증권사별 판단이 두 배 넘게 차이났다.하락 가능성을 남들보다 먼저 경고한 A 애널리스트에게 돌아온 것은 비난이었다. 부정적인 반도체 전망을 내놓자 기관과 개인투자자의 항의가 이어졌고 같은 회사 법인영업 부서 요청으로 보고서 발간도 멈춰야 했다. 그는 “괴롭힘을 많이 당했다. 아예 업계를 떠날 생각까지 했다”고 말했다.