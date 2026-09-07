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hy ‘프세페’ 개막… 2억원 경품 쏜다

하종훈 기자
하종훈 기자
입력 2026-09-07 00:54
수정 2026-09-07 00:54
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유통전문기업 hy가 첫 온·오프라인 통합 대규모 프로모션인 ‘프레딧 구독세일 페스타(프세페·사진)’를 개최한다.

hy는 오는 10월 31일까지 두 달간 ‘프세페’를 진행한다고 밝혔다. 온라인몰 ‘hy프레딧’과 오프라인의 ‘프레시 매니저’를 연계해 신규 가입부터 정기구독, 상품 구매까지 다양한 고객 혜택을 제공하는 행사다.

행사 기간 신규 가입 후 정기구독을 신청한 고객에게는 최대 19만 2000원 상당의 혜택이 주어진다. 대표 유제품 체험팩을 1000원에 구매할 수 있으며, 100원 쿠폰과 할인쿠폰 등 웰컴혜택이 함께 제공된다. 또한 첫 정기구독 고객에게는 프로바이오틱스 1개월분과 프레딧 멤버십 3개월 체험권이 추가로 증정된다.

이와 함께 총 2억원 상당의 대규모 경품 이벤트도 마련됐다. 정기구독 및 추가 구매 고객을 대상으로 추첨을 통해 1년 치 식비 1200만원, LG 스마트 냉장고, 여행상품권 등을 제공한다. 이 밖에도 인기상품 100원 딜과 주차별 타임세일을 통해 실속 쇼핑 혜택을 대폭 강화했다.

하종훈 기자
2026-09-07 15면
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