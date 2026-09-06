뒷마당 팠더니 은 18㎏이 쏟아졌다…테라스 만들려던 집주인 ‘대박’ [월드픽]

세줄 요약 덴마크 북부 주민이 테라스 공사를 위해 뒷마당을 파다가 1000년 전 바이킹 시대 은 유물 약 700점을 발견했다. 은괴와 팔찌, 주화, 파쇄은의 총무게는 18.5㎏에 달했고, 일부는 토기 항아리 안에 담겨 있었다. 박물관은 이를 덴마크 최대 규모의 바이킹 은 유물로 보고 감정 중이다. 테라스 공사 중 1000년 전 은 유물 발견

은괴·팔찌·주화 등 약 700점, 18.5㎏ 규모

덴마크 최대 바이킹 은 유물로 감정 진행

이미지 확대 덴마크 노르윌란 박물관에 따르면 유틀란트 반도 북부 레빌 지역의 한 주택 마당에서 바이킹 시대인 10세기 시절 은 유물이 무더기로 발굴됐다. 노르윌란 박물관 제공 닫기 이미지 확대 보기 덴마크 노르윌란 박물관에 따르면 유틀란트 반도 북부 레빌 지역의 한 주택 마당에서 바이킹 시대인 10세기 시절 은 유물이 무더기로 발굴됐다. 노르윌란 박물관 제공

이미지 확대 덴마크 노르윌란 박물관에 따르면 유틀란트 반도 북부 레빌 지역의 한 주택 마당에서 바이킹 시대인 10세기 시절 은 유물이 무더기로 발굴됐다. 이 가운데 약 320점(6.4㎏)은 토기 항아리에 담겨 있었다. 노르윌란 박물관 제공 닫기 이미지 확대 보기 덴마크 노르윌란 박물관에 따르면 유틀란트 반도 북부 레빌 지역의 한 주택 마당에서 바이킹 시대인 10세기 시절 은 유물이 무더기로 발굴됐다. 이 가운데 약 320점(6.4㎏)은 토기 항아리에 담겨 있었다. 노르윌란 박물관 제공

이미지 확대 덴마크 노르윌란 박물관에 따르면 유틀란트 반도 북부 레빌 지역의 한 주택 마당에서 바이킹 시대인 10세기 시절 은 유물이 무더기로 발굴됐다. 노르윌란 박물관 제공 닫기 이미지 확대 보기 덴마크 노르윌란 박물관에 따르면 유틀란트 반도 북부 레빌 지역의 한 주택 마당에서 바이킹 시대인 10세기 시절 은 유물이 무더기로 발굴됐다. 노르윌란 박물관 제공

이미지 확대 덴마크 노르윌란 박물관에 따르면 유틀란트 반도 북부 레빌 지역의 한 주택 마당에서 바이킹 시대인 10세기 시절 은 유물이 무더기로 발굴됐다. 은괴 중 하나에는 룬 문자가 새겨져 있었다. 노르윌란 박물관 제공 닫기 이미지 확대 보기 덴마크 노르윌란 박물관에 따르면 유틀란트 반도 북부 레빌 지역의 한 주택 마당에서 바이킹 시대인 10세기 시절 은 유물이 무더기로 발굴됐다. 은괴 중 하나에는 룬 문자가 새겨져 있었다. 노르윌란 박물관 제공

이미지 확대 덴마크 노르윌란 박물관에 따르면 유틀란트 반도 북부 레빌 지역의 한 주택 마당에서 바이킹 시대인 10세기 시절 은 유물이 무더기로 발굴됐다. 노르윌란 박물관 제공 닫기 이미지 확대 보기 덴마크 노르윌란 박물관에 따르면 유틀란트 반도 북부 레빌 지역의 한 주택 마당에서 바이킹 시대인 10세기 시절 은 유물이 무더기로 발굴됐다. 노르윌란 박물관 제공

이미지 확대 덴마크 레빌 지역에서 발굴된 바이킹 시대 금팔찌 6점. 노르윌란 박물관 제공 닫기 이미지 확대 보기 덴마크 레빌 지역에서 발굴된 바이킹 시대 금팔찌 6점. 노르윌란 박물관 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

덴마크에서 테라스를 만들려고 뒷마당을 파던 주민이 1000년 전 바이킹 시대로 추정되는 유물을 무더기로 발견했다.은괴와 팔찌, 주화 등 은으로 만든 각종 유물의 총무게는 18.5㎏에 달했다.덴마크 노르윌란 박물관에 따르면 유틀란트 반도 북부 레빌 지역에 사는 주민 A씨는 지난봄 테라스를 만들기 위해 마당을 파던 중 뭔가 부딪치는 느낌을 받았다.A씨는 “30분쯤 파 내려가던 중 쇠스랑이 금속성 물체에 부딪치는 소리가 났다”면서 “처음엔 낡은 쇳조각이나 울타리 철사 같은 것이 묻혀 있는 줄 알았다”고 전했다.A씨가 손으로 땅을 파기 시작하자 금속 물체가 하나둘 나오기 시작했다. 조심스럽게 물체를 꺼내 흙을 털고 나서야 땅속에 파묻혀 있던 것들이 장신구와 주화, 은괴라는 것을 알게 됐다.A씨 마당에서 발굴된 유물과 파편은 약 700점으로, 다수의 은괴 외에도 팔찌, 온전한 형태의 주화와 그 파편, ‘토르의 망치’처럼 보이는 작은 은제 조형물, 그리고 잘게 잘린 각종 은 제품이 있었다. 총 중량은 18.5㎏이었다.이 가운데 약 320점(6.4㎏)은 원래 토기 항아리에 담겨 있었고 나머지는 주변 흙 속에서 나왔다.은괴 하나에는 바이킹 시대 스칸디나비아에서 쓰인 룬 문자가 새겨져 있었다. 박물관에 따르면 해당 룬 문자는 ‘후투’라는 발음으로 추정됐다.주화 중에는 재위 기간이 899~924년인 잉글랜드 왕 에드워드 1세 시절 주조된 앵글로색슨 은화 페니 2점도 있었다. 이를 근거로 박물관 측은 유물의 매립 시점을 900년대(10세기)로 추정했다.유물 더미에는 아랍 은화, 이른바 디르함도 있었다. 노르윌란 박물관의 고고학자인 토르벤 사라우는 “바이킹 시대 덴마크가 유럽의 여러 지역뿐만 아니라 중동의 먼 지역들과 얼마나 긴밀히 연결돼 있었는지를 보여 준다”라고 설명했다.즉 당시 덴마크 지역이 서쪽의 잉글랜드부터 동쪽의 이슬람 세계까지 연결돼 사람과 물류가 엄청난 거리를 이동하던 바이킹 시대의 역동성을 보여주고 있다는 의미다.사라우는 유물 중 온전한 형태의 주화보다 잘린 상태인 ‘파쇄은’이 대부분이라는 점에도 주목했다. 은괴와 장신구, 파쇄은이 지불수단이자 가치 저장 수단으로 쓰였다는 것이다.이번 발견은 덴마크에서 발견된 바이킹 시대 은 유물 무더기 중 최대 규모로 파악되고 있다. 종전 최대였던 약 6.5㎏ 규모의 ‘테슬레우 유물’의 3배 수준이다.이 지역에서는 이전에도 바이킹 시대의 각종 유물이 출토된 적이 있었다. 1971년에도 900년대의 ‘레빌 유물’(가죽 주머니에 담긴 약 4㎏의 은 유물)이 발굴됐고, 불과 두달 전에는 762.5g에 달하는 바이킹 시대 금팔찌 6점이 온전한 상태로 출토됐다.이번에 발견된 은 유물은 덴마크 국립박물관에서 감정을 하고 있다. 덴마크에서는 중요한 가치를 지니는 유물이 발굴될 경우 국가에 귀속되고 감정을 통해 국가가 발견자에게 보상금을 제공한다.