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입력 2024-11-27 00:05
수정 2024-11-27 00:05
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■행정안전부 ◇과장급 전보△경제조직과장 전종태

■특허청 ◇부이사관 승진△특허심사총괄과장 신원혜△상표특별사법경찰과장 박주연△특허심판원 심판장 임호순◇부이사관 전보△특허심판원 심판장 문창진△특허심판원 심판장 마정윤◇과장급 전보△산업재산활용과장 조광현△산업재산창출전략팀장 신현철△기술디자인특별사법경찰과장 전일용△국제협력과장 이승관△산업재산데이터관리과장 이동영△디자인심사정책과장 김지맹△생활디자인심사과장 양승태△산업디자인심사팀장 김미순△생활용품심사과장 최기혁△사물인터넷심사과장 김현수△지능형로봇심사과장 이선우△일반기계심사과장 김주대△제어기계심사과장 백온기△특허심판원 심판장 김곤희△특허심판원 심판장 박성우△특허심판원 심판장 황윤구△특허심판원 심판정책과장 이진욱

■중앙그룹 ◇JTBC△대표이사 제찬웅△경영지원실장 남중권◇JTBC PLUS△대표이사 홍광표◇중앙홀딩스△대표이사 이중원△부회장실 실장 남주현

2024-11-27 27면
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'출산'은 곧 '결혼'으로 이어져야 하는가
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