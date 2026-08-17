삼성금거래소, 미래 비전 담은 새 CI 공개

금 원자구조로 전문성·신뢰 상징

이미지 확대 신규 기업 이미지(CI)를 반영한 삼성금거래소 대리점 간판.

삼성금거래소 제공 닫기 이미지 확대 보기 신규 기업 이미지(CI)를 반영한 삼성금거래소 대리점 간판.

삼성금거래소 제공

2026-08-17 23면

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호반그룹 삼성금거래소가 미래 성장 전략을 반영한 새로운 기업 이미지(CI)를 선보이며 브랜드 경쟁력 강화에 나섰다고 16일 밝혔다. 이번 CI 리뉴얼은 80년간 쌓아 온 전문성과 신뢰를 바탕으로 변화하는 시장 환경에 대응하고 사업 영역을 확대하기 위해 이뤄졌다.새롭게 선보인 CI는 금의 정육면체 원자 구조에서 착안했다. 원자들이 치밀하게 결합해 안정적인 구조를 이루는 모습은 삼성금거래소가 축적해 온 전문성과 신뢰를 상징한다. 중심에서 사방으로 뻗어 나가는 직선은 금의 가치가 확장되는 흐름과 미래 성장 의지를 담았다. 삼성금거래소는 리뉴얼을 계기로 디지털 자산 플랫폼 사업 강화, 금융권 사업 확대, 전국 대리점 확대, 일반 소비자(B2C) 마케팅 강화 등을 추진하며 고객 접점을 더욱 넓혀 갈 계획이다. 새로운 CI는 지난 8일 문을 연 강동구 둔촌점을 시작으로 신규 대리점에 우선 적용된다.