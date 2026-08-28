[마감시황]코스피 6788.88 마감, 외국인·기관 매도에 나흘 만에 하락

세줄 요약 코스피가 외국인 1조7563억원, 기관 2844억원 순매도에 밀려 6788.88로 마감했다. 삼성전자와 SK하이닉스 등 반도체 대형주가 약세를 보였고, 삼성바이오로직스는 3조원대 유상증자 공시로 급락했다. 외국인·기관 대규모 매도에 코스피 하락 마감

반도체 대형주 약세, 삼성바이오로직스 급락

잭슨홀 경계·프로그램 매도도 부담 확대

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28일 오후 3시 30분 기준, 한국거래소에 따르면 코스피는 전 거래일 6912.37보다 123.49포인트(1.79%) 내린 6788.88로 마감했다. 지수는 6846.54에 출발한 뒤 장중 6901.78까지 올랐지만, 한때 6780.13까지 밀리며 약세 흐름으로 거래를 마쳤다.유가증권시장에서 개인은 4245억원을 순매수했지만 외국인은 1조7563억원, 기관은 2844억원을 각각 순매도했다. 프로그램 매매는 차익거래 448억원 매수 우위, 비차익거래 1조5404억원 매도 우위로 전체 1조4956억원 순매도를 기록했다. 거래량은 2억8757만4000주, 거래대금은 19조9438억7200만원이었다.시가총액 상위 종목은 전반적으로 약세였다. 삼성전자(005930)는 25만7000원으로 3.38%, SK하이닉스(000660)는 165만3000원으로 4.45% 내렸다. 삼성전자우(005935)도 3.86%, SK스퀘어(402340)는 3.75% 하락했다. 엔비디아 호실적에 따른 기대가 이어지지 못한 가운데 반도체 대형주가 지수 하락을 주도했다. 반면 삼성전기(009150)는 2.60%, KB금융(105560)은 2.08%, 삼성생명(032830)은 0.98%, 현대차(005380)는 0.38% 올랐다.삼성바이오로직스(207940)는 148만6000원으로 6.78% 급락했다. 개장 전 이사회에서 3조9억원 규모 유상증자를 결정했다고 공시한 영향이다. 회사는 폴리펩타이드 의약품 위탁개발생산 기업 인수와 인천 송도 제2바이오캠퍼스 증설을 위해 보통주 227만주를 주당 132만2000원에 발행할 예정이다. 증자 비율은 4.904%다. 이날 하락으로 시가총액은 68조7884억원 수준으로 줄었지만 코스피 시가총액 순위는 8위를 유지했다.시장 전반에서는 미국 잭슨홀 미팅을 앞둔 경계 심리도 반영됐다. 달러-원 환율은 장중 1372원까지 내려왔고, 월말 수출업체의 달러 매도와 외국인 매도 강도 완화가 환율 하락에 영향을 준 것으로 풀이된다. 전날 신현송 한국은행 총재가 원화 강세가 더 강해지는 것이 바람직하다고 언급한 점도 함께 주목받았다.종목별로는 SHD와 금호전기가 나란히 상한가를 기록했고, 진양폴리와 신풍제약, 진양화학도 큰 폭으로 올랐다. 반면 미래에셋생명은 10.60% 내렸고, SK디앤디와 SK아이이테크놀로지도 8%대 하락률을 나타냈다. 이날 유가증권시장에서는 상승 종목 640개, 하락 종목 238개, 보합 종목 32개로 집계됐다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]