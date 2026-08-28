천안 원료 생산 공장 불…1명 숨지고 2명 실종

세줄 요약 28일 오전 충남 천안의 화장품 원료 생산 공장에서 불이 나 1명이 숨지고 1명이 화상을 입었다. 외국인 2명은 실종된 것으로 전해졌다. 소방은 대응 1단계를 발령해 진화와 수색을 진행 중이며, 천안시는 주민 안전과 차량 우회를 당부했다. 천안 원료 공장 화재, 원인 미상 폭발 동반

1명 사망·1명 화상, 외국인 2명 실종

소방 대응 1단계 발령, 진화·수색 진행

이미지 확대 충남 천안시 동남구 원료 생산 공장 화재 현장. 독자 제공 닫기 이미지 확대 보기 충남 천안시 동남구 원료 생산 공장 화재 현장. 독자 제공

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28일 오전 11시 44분쯤 충남 천안시 동남구의 화장품 등의 원료를 생산하는 공장에서 불이 났다.신고받고 출동한 소방 당국은 낮 12시 5분 대응 1단계를 발령하고 화재를 진압 중이다.충남소방본부 등에 따르면 이날 화재로 1명이 숨지고 1명이 화상을 입었다.외국인 2명이 실종된 것으로 전해져 소방 당국이 인명 수색 중이다.화재 발생 당시 원인 미상의 폭발이 발생한 것으로 알려졌다.천안시는 낮 12시 12분 재난 문자를 통해 화재 소식을 알리고 “인근 주민은 안전에 유의하고, 차량은 우회해달라”고 당부했다.