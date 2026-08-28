[속보] 네팔 “티베트서 또 ‘댐’ 붕괴…시민·구조대원, 고지대로 즉시 대피해달라”

세줄 요약 네팔과 중국 국경의 히말라야 산악지대에서 대홍수 이틀 뒤 티베트 쪽 댐이 다시 붕괴해 구조 활동이 멈췄다. 네팔 경찰은 보안요원과 구조대원, 시민들에게 경계를 늦추지 말고 즉시 안전한 곳으로 대피하거나 사고를 신고하라고 안내했다. 히말라야 산악지대 댐 재붕괴, 구조 중단

네팔 경찰, 시민·구조대원 즉시 대피 요청

라수와 헬기 구조 작전 중단, 주민 대피

이미지 확대 27일 중국 소셜미디어(SNS) 웨이보에 게시된 라싸 이동소방구조대의 항공 사진에 네팔의 초첸 콜라 강이 중국 티베트 자치구 지룽현의 푸레푸 창포 강으로 합류하는 지점 인근에서 발생한 산사태로 형성된 방벽호가 보인다. 중국 관영 매체는 28일 중국·네팔 국경에서 발생한 산사태로 형성된 호수가 “붕괴돼 하류에서 홍수를 일으킬 위험이 매우 높다”고 전했다. 2026.8.27 라싸 이동소방구조대 제공 AFP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 27일 중국 소셜미디어(SNS) 웨이보에 게시된 라싸 이동소방구조대의 항공 사진에 네팔의 초첸 콜라 강이 중국 티베트 자치구 지룽현의 푸레푸 창포 강으로 합류하는 지점 인근에서 발생한 산사태로 형성된 방벽호가 보인다. 중국 관영 매체는 28일 중국·네팔 국경에서 발생한 산사태로 형성된 호수가 “붕괴돼 하류에서 홍수를 일으킬 위험이 매우 높다”고 전했다. 2026.8.27 라싸 이동소방구조대 제공 AFP 연합뉴스

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네팔과 중국 국경 히말라야 산악지대에서 대홍수 발생 이틀 만에 ‘댐’이 붕괴돼 구조 활동이 중단됐다.AFP통신에 따르면 네팔 경찰은 28일(현지시간) 성명을 내고 “티베트 쪽 댐이 다시 붕괴됐다는 정보가 접수됐다”고 밝혔다.이어 “구조 및 구호 활동에 투입된 모든 보안요원, 구조대원, 그리고 일반 시민들은 경계를 늦추지 말고 즉시 안전한 곳으로 대피하거나 사고를 신고해 줄 것을 요청한다”고 안내했다.로이터통신은 앞으로 1시간 30분 동안 네팔 지역에서 구조 작업이 중단됐다고 전했다.네팔 북부 바그마티주 라수와 지역에서 진행되던 헬기 구조 작전이 중단됐으며, 마을 주민들이 언덕 위로 다급하게 대피하는 모습이 목격됐다고 로이터는 설명했다.