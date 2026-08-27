베트남 20대 女유학생, 부산 20대男 자택서 숨진 채…경산 살해범은 여장 CCTV 확인

타살 여부 수사

이미지 확대 여장한 중국인 유학생 살해 피의자 20일 오후 10시 30분쯤 폐쇄회로(CC)TV에 포착된 여장한 채 주거지를 빠져나오는 경산 중국인 유학생 살해 피의자 모습. 2026.8.27 연합뉴스(독자 제공) 닫기 이미지 확대 보기 여장한 중국인 유학생 살해 피의자 20일 오후 10시 30분쯤 폐쇄회로(CC)TV에 포착된 여장한 채 주거지를 빠져나오는 경산 중국인 유학생 살해 피의자 모습. 2026.8.27 연합뉴스(독자 제공)

이미지 확대 경북 경산에서 자신의 수업을 수강한 대학원생을 살해하고 시신을 전국 각지에 유기한 중국인 시간 강사 정씨 주거지 인근 쓰레기장. 2026.8.27 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 경북 경산에서 자신의 수업을 수강한 대학원생을 살해하고 시신을 전국 각지에 유기한 중국인 시간 강사 정씨 주거지 인근 쓰레기장. 2026.8.27 연합뉴스

세줄 요약 부산 중구에서 베트남 국적 20대 여학생이 자택에서 숨진 채 발견됐다. 경찰은 같은 대학에 다니던 20대 남성을 살인 혐의로 긴급체포했고, 범행 뒤 병원 치료를 받던 정황도 확인했다. 경북 경산에서는 중국인 시간강사가 여대생을 살해한 뒤 시신을 훼손·유기한 혐의로 구속됐다. 부산서 베트남 유학생 살해 사건 발생

피의자, 피해자 행세하며 수사 혼선 유도

경산서 중국인 강사 살해·시신유기 구속

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동포 여학생을 살해하고 달아난 베트남 국적 유학생이 경찰에 붙잡혔다.부산 중부경찰서는 살인 등 혐의로 20대 남성 A씨를 조사하고 있다고 27일 밝혔다.A씨는 지난 26일 오전 1시 15분 부산 중구에 있는 20대 여성 B씨 집에 몰래 들어가 B씨를 흉기로 위협한 뒤 테이프로 입과 손을 묶고 현금을 빼앗는 과정에서 B씨를 목 졸라 살해한 혐의를 받는다.두 사람은 부산의 한 대학에 다니며 알고 지내던 사이였던 것으로 알려졌다.경찰에 따르면 B씨 지인이 B씨와 연락이 닿지 않자 사건 당일 점심시간을 전후로 B씨 집에 방문했다가 화장실에서 숨져 있는 B씨를 발견하고 신고했다.추적에 나선 경찰은 범행 당일 오후 6시 15분 부산 사상구 한 병원에서 치료받고 있던 A씨를 긴급체포했다.A씨는 범행을 저지르는 과정에서 다쳐 병원을 찾아갔던 것으로 전해졌다.경찰은 A씨를 상대로 정확한 범행 동기를 수사하는 한편 조만간 구속영장을 신청할 예정이다.한편 앞서 경북 경산에서는 자신의 수업을 수강한 대학원생을 살해하고 시신을 전국 각지에 유기한 중국인 시간 강사가 구속됐다.경북 경산경찰서는 자신의 원룸에서 중국인 여성 유학생 A(25)씨를 살해하고 수사에 혼선을 주기 위해 경찰에 허위 신고한 혐의(살인·위계에 의한 공무집행방해)로 정모(31)씨를 27일 구속했다.경찰에 따르면 정씨는 지난 20일 새벽 경북 경산시 하양읍 자신의 주거지에서 A씨를 살해하고 시신을 훼손, 경기도 군포와 경주 안강·불국사 일대에 버린 혐의를 받고 있다.그는 또 경찰에 A씨가 실종됐다고 허위로 신고한 혐의도 받는다.조사 결과 그는 지역 모 대학을 졸업한 뒤 경북도내 한 병원에서 일하면서 해당 대학에서 2023년부터 시간 강사로도 근무해온 것으로 드러났다.피해자는 과거 정씨 수업을 들었던 학생이었던 것으로 경찰은 파악했다.이날 오전 대구지법 황인준 영장전담 부장판사 심리로 열린 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)에서 황 부장판사는 “도주 우려가 있다”며 영장을 발부했다.경찰은 A씨 시신을 최대한 수습해 부검을 실시한 뒤 사체훼손·시신유기 등 혐의 적용도 검토할 방침이다.범행 당시 정씨는 일반인의 상식으로는 납득하기 힘든 잔혹한 범행을 저질렀음에도 피해자를 흉내 내며 경찰 수사에 혼선을 주거나 주거지 인근 쓰레기장에 무언가 담긴 비닐봉지를 버리는 등 평온한 모습이었다.27일 연합뉴스가 피의자 정씨 주거지 인근 주민의 동의를 얻어 확보한 CCTV 영상에 따르면 정씨와 피해자 A씨의 모습이 처음 포착된 것은 지난 20일 오전 2시쯤이다.당시 A씨는 캐리어를 끌며 정씨의 주거지로 향했다. 이후 A씨는 정씨와 만나 함께 주거지로 들어갔다. 당시 정씨가 건물로 들어간 뒤 A씨가 곧바로 따라 들어가는 등 강압적인 모습은 없어 보였다.정씨의 모습이 CCTV에 다시 포착된 건 이날 오후 10시 30분쯤이다. 정씨가 경찰에서 A씨를 살해한 시간이라고 실토한 것보다 20시간이 지난 시점이다.그는 자신이 피해자 A씨인 것처럼 보이기 위해 치마를 입고 모자·마스크 등으로 얼굴을 가린 상태였다.그는 캐리어를 끌며 주거지를 빠져나온 뒤 동대구역으로 이동해 피해자의 휴대전화 전원을 끄는 등 수사에 혼선을 줬다.이후 약 2시간이 지난 자정쯤 정씨는 후드티 등 다른 옷으로 갈아입은 채 주거지로 다시 돌아왔다. 집을 나설 때는 여성복 차림이었지만, 돌아올 때는 완전한 남성복 차림이었다.귀가한 정씨가 잔혹한 범행을 저질렀음에도 태연히 일상생활을 이어가는 모습도 영상에 생생히 담겼다.정씨는 지난 21일 오후 2시 20분쯤 다시 한번 주거지를 빠져나왔다.해당 시각은 정씨가 A씨를 자신의 주거지 내에서 살해했다고 진술한 시간대로부터 하루 뒤이자 경찰에 허위 실종신고를 하기 수 시간 전이었다.CCTV에 포착된 정씨는 검은색 상·하의에 하얀색 운동화를 신고 주거지에서 나오는 모습이었다.한 손에는 축구공 2개 크기의 물체가 담긴 검정색 비닐봉지를 들고 있었고 다른 손으로는 휴대전화를 조작하고 있었다.이후 해당 비닐봉지를 주거지에서 수십미터 떨어진 쓰레기장에 버렸으며 다시 주거지 방향으로 발길을 돌렸다.해당 지역의 쓰레기는 청소업체가 일요일을 제외하고 매일 수거해 지역 소각장에서 처리한다.이 때문에 정씨가 버린 비닐봉지는 청소업체가 수거해갔을 가능성이 크다.정씨는 A씨를 살해하고 시신을 훼손해 여기저기에 유기했다고 밝힌 점 등으로 미뤄 범행 도구가 아니냐는 분석도 가능한 대목이다.실제로 경찰은 정씨가 범행과 관련된 물적 증거를 버렸는지 등을 확인하기 위해 소각장 등에서 수색을 실시하기도 했다.경찰은 이러한 정씨의 상식을 벗어난 여러 정황을 고려해 사이코패스 진단 검사를 검토 중이다.정씨는 조사 과정에서 범행동기로 연인관계였던 A씨와 갈등이 있었다고 주장했지만, 경찰은 피해자가 숨진 상황에서 자신에게 유리한 진술을 했을 가능성을 고려해 휴대전화 포렌식 등 보강 수사를 벌이고 있다.