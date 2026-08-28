[포토] 육군, 드론·로봇 전술시범단 창설

세줄 요약 육군이 첨단과학기술군 위상을 알리고 미래 전투기술을 검증하기 위해 드론·로봇 전술시범단을 창설했다. 시범단은 군집 비행, 다족형 로봇, 무인 차량 등 유·무인 복합 전투체계 운용을 대내외 행사에서 선보이며, 민간 기술의 군사 활용 가능성도 살펴본다. 드론·로봇 전술시범단 창설, 미래전 대비

군집 비행·무인차량 등 복합체계 시범

국방 드론 기술전·지상군페스티벌 참여

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육군이 첨단과학기술군으로서 위상을 알리고 미래 전투 기술을 실전적으로 검증하기 위해 ‘드론·로봇 전술시범단’을 28일 창설했다.전술시범단은 대내외 주요 행사에서 드론 전술 비행과 군집 비행, 다족형 로봇과 무인 차량 등 유·무인 복합 전투 체계 운용 기술을 선보인다.내달 ‘2026 국방 드론 기술전’을 시작으로 10월 지상군페스티벌 등 군 주요 행사에 참여할 예정이다.전술시범단은 대국민 시범과 함께 드론·로봇의 군사적 활용을 검증하고 새로운 전술과 운용 기법을 발전시키는 시험대 역할도 수행한다.전투 전문성을 갖춘 부사관을 중심으로 전문 인력을 운용하며 드론·로봇 운용 기법 등을 발전시키고, 새롭게 도입되는 장비와 민간 첨단 기술의 군사적 활용 가능성도 검증할 계획이다.