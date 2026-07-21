LG·유네스코, 무료 ‘글로벌 AI 윤리교육’ 론칭

온라인 플랫폼 ‘코세라’서 공개강좌

이미지 확대 LG AI연구원과 유네스코가 20일 서울 중구 유네스코 한국위원회에서 ‘인공지능(AI) 윤리 MOOC 프로젝트’ 글로벌 론칭 행사를 연 가운데 홍현익(왼쪽부터) 유네스코 한국위원회 사무총장, 칼레드 엘에나니 유네스코 사무총장, 배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관, 임우형 LG AI연구원 공동 연구원장이 기념사진을 찍고 있다.

LG 제공 닫기 이미지 확대 보기 LG AI연구원과 유네스코가 20일 서울 중구 유네스코 한국위원회에서 ‘인공지능(AI) 윤리 MOOC 프로젝트’ 글로벌 론칭 행사를 연 가운데 홍현익(왼쪽부터) 유네스코 한국위원회 사무총장, 칼레드 엘에나니 유네스코 사무총장, 배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관, 임우형 LG AI연구원 공동 연구원장이 기념사진을 찍고 있다.

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2026-07-21 23면

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LG AI연구원과 유네스코가 20일 서울 중구 유네스코 한국위원회에서 ‘인공지능(AI) 윤리 MOOC(대중 개방형 온라인 코스) 프로젝트’를 론칭하고 전 세계 누구나 무료로 수강할 수 있는 교육과정을 공개했다. 행사에는 칼레드 엘에나니 유네스코 사무총장, 배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관, 홍현익 유네스코 한국위원회 사무총장, 임우형 LG AI연구원 공동 연구원장 등이 참석했다.이번 프로젝트는 ﻿2024년 AI 서울 정상회의를 계기로 협약을 체결한 지 2년 만에 나온 첫 결실이다. 한국의 민간 AI 연구기관이 유엔 전문기구와 공동으로 콘텐츠를 기획·개발해 전 세계 대상 교육 프로그램을 개발한 것은 처음이다.LG AI연구원과 유네스코는 세계적인 AI 석학 앤드루 응이 설립한 온라인 공개강좌 플랫폼 ‘코세라’를 통해 세계 어디서나 접근이 가능한 AI 윤리 교육 프로그램을 제공한다.또 실사례를 기반으로 한 실습 과제를 통해 ‘AI 윤리 MOOC 프로젝트’를 연수 프로그램으로 확대한다. ﻿