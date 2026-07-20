아이유 “고질병 악화로 콘서트 취소…하반기 망쳤다” 이관개방증 뭐길래

아이유 “이관개방증 악화로 콘서트 진행 무리”

“새 앨범 발매도 연기…마음 무겁고 미안해”

이미지 확대 가수 겸 배우 아이유. EDAM엔터테인먼트 제공 닫기 이미지 확대 보기 가수 겸 배우 아이유. EDAM엔터테인먼트 제공

이미지 확대 가수 겸 배우 아이유. 셰프 안성재 유튜브 채널 캡처 닫기 이미지 확대 보기 가수 겸 배우 아이유. 셰프 안성재 유튜브 채널 캡처

이미지 확대 개그맨 김영철이 이관개방증을 진단받았다고 밝혔다. 유튜브 채널 ‘김영철 오리지널’ 캡처 닫기 이미지 확대 보기 개그맨 김영철이 이관개방증을 진단받았다고 밝혔다. 유튜브 채널 ‘김영철 오리지널’ 캡처

세줄 요약 아이유가 고질적인 이관개방증 증세 악화로 9월 고양 콘서트를 취소하고 정규 6집 앨범 발매도 연기했다. 최근 며칠 내내 증상이 이어져 노래와 공연을 소화하기 어렵다고 밝혔고, 소속사도 건강을 최우선으로 일정 조정을 결정했다. 이관개방증 악화로 고양 콘서트 취소

정규 6집 앨범 발매 일정도 연기

건강 우선 판단에 팬들에 사과

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가수 겸 배우 아이유(본명 이지은·33)가 이관개방증 증세 악화로 인해 오는 9월 예정됐던 고양 콘서트를 취소하고 새 앨범 발매를 연기한다고 밝혔다.아이유는 20일 팬 플랫폼 베리즈에 “고질적이던 이관개방증 증세가 악화되고 있다”며 “근 몇년간 컨디션 생각을 안 하고 일 욕심에 조금 무리를 했나 싶다. 최근 들어서는 며칠 내내 밤낮으로 증상이 이어지고, 노래를 할 때 제 컨디션을 찾기가 어려워지는 일이 반복되고 있다”고 털어놨다.이어 “활동 반경이 크고 땀을 많이 흘리는 콘서트를 진행하는 것이 당분간은 무리일 것 같다는 전문가분들의 의견이 있었다”며 “콘서트 약속을 지키기 어려울 것 같아 너무 마음이 무겁고 미안하다. 우리 모두의 하반기를 망친 것 같아 미안하다”고 전했다.이로 인해 새 앨범 발매도 연기된다. 아이유는 “정규 6집이 될 앨범의 프로모션 역시 공연, 투어가 메인이었던 만큼 부득이하게 앨범의 발매 시기 역시 조금 미뤄야 할 것 같다”며 “기다림이 너무 길어지지 않도록 제가 할 수 있는 최선을 다해서 최대한 빨리 새 앨범과 공연으로 돌아오겠다. 조금만 기다려 달라”고 당부했다.이날 아이유 소속사 이담엔터테인먼트 역시 “당사와 아이유는 최근 귀 상태가 공연을 진행하기에는 무리가 있다고 판단했다”며 “이에 건강을 최우선으로 고려하여 신중한 논의 끝에 올해 일정을 조정하기로 결정했다”고 설명했다.이관개방증은 고막 안쪽 공간인 이관이 비정상적으로 계속 열려 있는 증상을 뜻한다.이관은 평소에는 닫혀 있으나 침을 삼킬 때 또는 하품할 때 열리면서 귀 안쪽의 중이의 압력을 조절한다. 그러나 이관이 필요 이상으로 열린 상태가 되면 자신의 목소리나 호흡음이 크게 들리는 자가강청, 귀 먹먹함 등이 느껴진다.물속에 들어가 있는 것처럼 먹먹하고 청력이 떨어진 것 같은 느낌을 받을 수 있다. 청력이 떨어지는 질환인 돌발성 난청이나 메니에르병으로 오인하는 경우도 있다.이관개방증의 유발 요인 중 하나는 심한 체중 감량에 따른 체지방 감소다. 이관 주변에는 통로가 쉽게 열리지 않도록 지지하는 지방 조직과 연부 조직이 있는데 체중이 급감하면 이 부위의 조직 변화가 이관 개방에 영향을 줄 수 있다는 설명이다.또한 전신 상태 악화와 극심한 스트레스에도 발생 확률이 높아진다.앞서 지난해 개그맨 김영철도 마비성 장폐색으로 치료를 받은 이후 급격하게 살이 빠졌고 이후 이관개방증을 진단받았다고 밝혔다.그는 “귀가 덜거덕거린다”고 증상을 설명하며 “약이 있냐고 물어봤더니 살을 다시 찌우면 된다고 했다. 그런데 생각보다 살을 찌우는 게 어렵다”고 토로한 바 있다.