李대통령, 23일 ‘부동산 대토론회’…교수·유튜버·국민 140명 참석

李, 23일 오전 100분간 대토론회 주재

구독자 129만명 보유 최영민씨도 참석

이미지 확대 이재명 대통령이 21일 청와대에서 열린 국무회의에서 발언하고 있다. 2026.7.21 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 이재명 대통령이 21일 청와대에서 열린 국무회의에서 발언하고 있다. 2026.7.21 연합뉴스

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세줄 요약 이재명 대통령이 23일 오전 100분간 부동산 정책 국민 대토론회를 직접 주재했다. 정부 관료와 학계, 연구소, 업계, 언론, 인플루언서, 시민단체, 공인중개사, 일반 국민 등 140명이 참석해 공급·금융·세제 해법을 놓고 의견을 나눴다. 대통령 주재 부동산 국민 대토론회 개최

정부·전문가·국민 140명 참석 예정

공급·금융·세제 해법 집중 논의

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이재명 대통령이 오는 23일 주재하는 ‘부동산 대토론회’에는 정부 관료와 전문가, 국민 등 140명이 참석한다.청와대는 이 대통령이 23일 오전 10시부터 11시 40분까지 100분간 ‘부동산 정책 국민 대토론회’를 직접 주재한다고 21일 전했다.토론회는 이 대통령의 모두발언을 시작으로 이형일 재정경제부 1차관의 ‘사전 의견수렴 결과’ 발표, 공급·금융·세제 등 주요 주제별 전문가 발제, 자유 토론, 이 대통령 마무리 발언 순으로 진행된다.정부 측에서는 한성숙 국무총리와 구윤철 부총리 겸 재경부 장관, 윤호중 행정안전부 장관, 김윤덕 국토교통부 장관, 이억원 금융위원장 등 35명이 참석한다. 학계에선 진미윤 명지대 부동산대학원 주임교수, 강성훈 한양대 정책학과 교수, 진창하 한양대 경제학부 교수 등 10명이 자리한다.연구소 및 부동산시장 전문가 그룹에서는 김영도 금융연구원 선임연구위원, 오종현 한국조세재정연구원 조세연구본부장, 윤지해 부동산114 리서치랩장 등 15명이 의견을 개진한다. 언론계에서는 전경하 서울신문 논설위원, 안장원 중앙일보 부동산 선임기자, 이지용 매일경제 부동산부장 등 5명이 배석한다.부동산협회와 업계에선 김성은 대한주택건설협회 중앙회장, 이진 한국디벨로퍼협회 정책연구실장, 조항신 금융투자협회 본부장 등 20명이 나선다. 인플루언서·부동산·맘카페에선 구독자 129만명을 보유한 유튜브 채널 ‘재테크 읽어주는 파일럿’을 운영하는 최영민씨와 유튜브 ‘채부심’을 운영하는 채상욱씨, 권기헌 도시개발연구소 이사 등 12명이 자리를 함께한다.시민단체에서는 김현동 참여연대 조세재정개혁센터 실행위원, 최하은 민달팽이유니온 활동가, 조정흔 경제정의실천시민연합 토지주택위원장 등 4명이 참석자 명단에 이름을 올렸다. 아울러 서울·경기·인천·세종 등 지자체별 현직 공인중개사 10명과 국민의견수렴 홈페이지를 통해 참여를 신청한 일반 국민 29명도 목소리를 낼 예정이다.이 대통령은 이날 주재한 국무회의에서 부동산 대토론회와 관련해 “망국적 부동산 공화국에서 벗어나 국민 주거 안정과 생산적인 경제 발전으로 나아가기 위해 국민의 목소리를 겸허히 경청하고 그 속에서 실현 가능한 대안을 만들어 보겠다”고 밝혔다.