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오세훈 “실패 걱정 없는 창업 지원할 것”

송현주 기자
송현주 기자
입력 2026-07-10 00:09
수정 2026-07-10 00:09
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상암동 AI·XR 신산업 현장 방문
민선 9기 들어 세 번째 ‘청년 행보’

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오세훈 서울시장이 9일 미래산업 인재를 양성하는 인공지능(AI)·확장현실(XR) 교육 현장인 마포구 서울XR센터에서 청년들과 대화하고 있다. 도준석 전문기자
오세훈 서울시장이 9일 미래산업 인재를 양성하는 인공지능(AI)·확장현실(XR) 교육 현장인 마포구 서울XR센터에서 청년들과 대화하고 있다.
도준석 전문기자


오세훈 서울시장은 9일 “청년과 기업이 함께 성장하는 ‘글로벌 톱3(G3) 서울’의 미래를 만들어가겠다”고 말했다.

오 시장은 이날 서울시 미래 첨단산업 거점인 마포구 DMC 산학협력연구센터에서 인공지능(AI)·확장현실(XR) 분야 교육생, 기업 관계자 등 50여명과 소통하며 현장 의견을 들었다. 민선 9기 들어 세 번째 청년 정책 행보다. 그의 민선 8기 마지막 일정도 청년 주거 현장 방문이었다.

오 시장은 “시는 청년들이 실패를 두려워하지 않고 기술을 실험하며 창업과 취업으로 이어질 수 있도록 가장 든든한 징검다리 역할을 하겠다”며 “청년들이 미래 기술을 배우며 도전할 수 있도록 실증부터 사업화, 판로 개척까지 전 주기 지원을 지속 확대해 상암 DMC를 AI·XR 융합 산업의 글로벌 거점으로 키워나가겠다”고 밝혔다.

서울시의회 더불어민주당·국민의힘, 전반기 원구성 합의

서울시의회 더불어민주당(대표의원 이상훈)과 국민의힘(대표의원 김길영)은 9일 12대 서울시의회 전반기 원구성에 합의했다.여야 합의에 따라 서울시의회 상임위원장단 배분이 완료됐다. 제1교섭단체인 더불어민주당은 의회 운영 전반을 총괄하는 운영위원회를 필두로 행정자치·기획경제·보건복지·도시안전건설·주택공간·교통·교육위
서울시의회 바로가기
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현장 방문은 미래 신산업을 이끌 청년 인재와 기업이 현장에서 느끼는 어려움 등을 확인하고 서울형 미래 산업 생태계 발전 방향을 논의하기 위해 마련됐다. 오 시장은 지난 1일 취임사에서 ‘청년이 다시 꿈꿀 수 있는 서울’을 언급하며 AI 시대에 누구나 미래 기술을 배우고 활용할 수 있는 ‘청년 AI 기본권’을 추진하겠다고 약속했다. 시는 올해 확장 이전한 서울XR센터를 중심으로 AI·XR 산업 육성을 위한 전 주기 지원 체계를 운영하고 있다. 센터에는 XR 개발·실증 장비와 시험·인증 시설, 기업 협업 공간 등이 갖춰졌다. 기업은 센터에서 제품 개발부터 시험·실증, 인증·평가, 사업화까지 지원받을 수 있다.

송현주 기자
2026-07-10 23면
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