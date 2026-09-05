안세영을 누가 막나! 日 1인자 또또또 절망…금메달 눈에 보인다

중국 마스터스 준결승전 야마구치 꺾어

압도적 경기력 뽐내며 대회 3연패 도전

이미지 확대 안세영이 4일 중국 광둥성 선전 아레나에서 열린 2026 세계배드민턴연맹(BWF) 월드투어 중국 마스터스(슈퍼 750) 김가은과의 대회 여자 단식 8강전에서 셔틀콕을 받아내고 있다. 2026.9.4 선전 AFP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 안세영이 4일 중국 광둥성 선전 아레나에서 열린 2026 세계배드민턴연맹(BWF) 월드투어 중국 마스터스(슈퍼 750) 김가은과의 대회 여자 단식 8강전에서 셔틀콕을 받아내고 있다. 2026.9.4 선전 AFP 연합뉴스

세줄 요약 세계랭킹 1위 안세영이 중국 마스터스 준결승에서 일본 야마구치를 43분 만에 2-0으로 제압하고 결승에 진출했다. 최근 맞대결 7연승을 이어가며 대회 3연패와 2026 아시안게임 2연패 가능성도 키웠다. 안세영, 야마구치 2-0 완파하며 결승 진출

최근 맞대결 7연승, 통산 전적도 우위 유지

중국 마스터스 3연패와 아시안게임 기대 상승

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안세영이 일본의 1인자 야마구치 아카네를 꺾고 2026 세계배드민턴연맹(BWF) 월드투어 중국 마스터스(슈퍼 750) 여자 단식 3연패에 성큼 다가섰다. 2026 아이치·나고야아시안게임을 앞두고 쾌조의 컨디션을 보이고 있어 아시안게임 2연패도 기대된다.세계랭킹 1위 안세영은 5일 중국 광둥성 선전 아레나에서 열린 대회 준결승에서 일본의 강자 야마구치(3위)를 43분 만에 2-0(21-13 21-15)으로 꺾고 결승에 안착했다. 올해 싱가포르 오픈과 인도네시아 오픈, 세계선수권대회 결승에서 세 차례 만났지만 모두 안세영이 이겼고 이번에도 어김없이 같은 결과가 나왔다. 안세영은 최근 맞대결에서 7연승을 달렸고 통산 상대 전적도 21승 15패로 앞섰다.야마구치는 지난달 세계선수권 결승에서 안세영에 패배한 후 자신의 방식으로 안세영을 이길 수 없다는 것을 체감했다. 이날 대결에서 야마구치는 초반부터 안세영과 비등비등한 경기력을 보였고 5-5 상황에서는 40차례 넘게 셔틀콕을 주고받는 랠리가 이어지기도 했다. 그러나 안세영이 이를 잡아낸 뒤 분위기가 곧바로 기울었고 11-6으로 앞서 인터벌을 장악했다.이어진 경기에서 안세영이 압도해 나갔다. 15-8까지 격차를 벌리더니 특유의 끈질긴 수비로 상대 체력을 조금씩 깎아내렸다. 결국 그대로 21점 고지에 먼저 오르면서 1게임을 잡아냈다.2게임에서도 안세영은 시작과 동시에 내리 6점을 쓸어 담으며 주도권을 쥐었고 한 차례도 경기를 내주지 않은 채 손쉽게 승리를 가져왔다. 마지막에 야마구치의 공격이 네트에 걸리며 20-14 매치 포인트를 선점했고 이어 날카로운 직선 스매시를 코트에 꽂아 넣으며 마침표를 찍었다.안세영은 2024년과 2025년에 이어 이 대회 3연패까지 이제 1승만 남겨뒀다. 결승전은 세계랭킹 2위 왕즈이(중국)와 9위 미야자키 도모카(일본) 경기의 승자와 우승컵을 놓고 격돌한다.