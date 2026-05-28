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AI 기반 마케팅 소개… ‘제일 테크 쇼케이스’ 개막

이범수 기자
이범수 기자
입력 2026-05-28 00:42
수정 2026-05-28 00:42
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제일기획, 사흘간 솔루션 17종 공개

제일기획은 27일 인공지능(AI) 기반 마케팅 기술 역량을 공개하는 ‘제일 테크 쇼케이스 2026’을 이날부터 사흘간 서울 한남동 사옥에서 개최한다고 밝혔다. ‘에이전시에서 에이전틱으로’를 주제로 열리는 이번 행사에서 광고주, 파트너사, 임직원 등을 대상으로 AI·데이터 기반 마케팅 솔루션 17종이 공개된다.

행사장은 프로덕티비티(생산성), 컨버전(전환), 그로스(성장), 씨어터(상영관) 등 4개 존으로 구성됐다. 생산성 존에서는 광고·콘텐츠 제작 업무 효율화를 위한 AI 플랫폼 ‘커넥트 AI’를 선보이며, 전환 존에서는 가상 공간에서 매장 진열과 동선을 시뮬레이션해 최적의 상품 배치를 지원하는 커머스 솔루션을 전시한다. 성장 존에서는 AI 기반 데이터 관리 시스템(CMDB)을, 씨어터 존에서는 AI 단편 영화 등을 상영한다.

이범수 기자
2026-05-28 23면
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