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중기사랑나눔재단, 꽃동네재단에 1.2억원 물품 기부

김우진 기자
김우진 기자
입력 2026-05-07 00:28
수정 2026-05-07 00:28
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중소기업중앙회와 중소기업사랑나눔재단이 충북 음성군 꽃동네재단을 찾아 1억 2000만원 상당의 기부 물품을 전달했다.

중기중앙회는 6일 김치, 미역, 에너지바, 샴푸, 바디워시 등 생필품 1억 2000만원어치를 기부했다고 밝혔다. 꽃동네재단은 노숙인과 정신질환자, 장애인 등 2000여명이 생활하는 복지 공동체를 운영하고 있다.

이번 기부 물품은 대양그룹, 월드이노텍, 맑은물에 등 중소기업들이 십시일반 힘을 보태 마련했다. 전달식에는 김기문 중기중앙회 회장과 손인국 중소기업사랑나눔재단 이사장, 오웅진 꽃동네재단 이사장 등이 참석했다.

김 회장은 “꽃동네재단에 기부가 많이 줄어 시설 운영에 큰 어려움을 겪고 있다고 한다”며 “많은 중소기업인이 나눔에 동참했으면 한다”고 말했다.

김우진 기자
2026-05-07 23면
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