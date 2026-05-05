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권모세 더헤븐리조트 회장, 美벨헤이븐대서 명예박사 학위

손원천 기자
손원천 기자
입력 2026-05-05 00:18
수정 2026-05-05 00:18
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권모세 더헤븐리조트 회장 겸 극동방송 재단이사
권모세 더헤븐리조트 회장 겸 극동방송 재단이사


권모세(73) 더헤븐리조트 회장 겸 극동방송 재단이사가 레저·관광 산업 발전과 지역사회 성장에 이바지한 공로로 미국 미시시피주 벨헤이븐대학교에서 2일 명예박사 학위를 받았다. 벨헤이븐대﻿는 1883년 설립된 유서 깊은 사립대학이다.

4일 극동방송에 따르면 권 회장은 지역사회 성장을 이끌고 장학사업과 취약계층 지원 등 다양한 기부 활동을 이어 온 공로를 인정받았다. 극동방송은 “특히 지역 인재 육성을 위한 장학금 지원과 복지 사각지대에 놓인 이웃들을 위한 후원 활동을 통해 기업인의 사회적 책임을 실천해 왔다는 점이 높은 평가를 받았다”고 밝혔다.

이날 수여식에서 권 회장은 “모든 것이 하나님의 은혜 가운데 이뤄진 일”이라며 “﻿나눔과 섬김을 실천하﻿는 삶을 이어 가겠다”고 소감을 전했다.

손원천 기자
2026-05-05 23면
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