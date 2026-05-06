트럼프 “韓선박, 단독 행동하다 피격” 주장… 靑 “피격 불확실”

정부 “단독 행동 안 했다” 선 그어

HMM·해운업계도 “정박 중” 반박

靑 “침수 없어 피격 여부 조사 필요”

나무호, 이르면 오늘 항구에 도착

韓 원유선은 홍해 통해 우회 운송

이미지 확대 지난 4일(현지시간) 호르무즈 해협 내 아랍에미리트(UAE) 인근 해역에서 HMM이 운용하는 중소형 벌크 화물선 ‘HMM 나무’(파나마 국적)호에서 폭발과 화재가 발생했다. HMM 나무호는 UAE 인근 해역에서 대기 중이다. 사진은 6일 서울 영등포구 HMM 본사 스크린에 등장한 컨테이너 선박의 모습.

연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 지난 4일(현지시간) 호르무즈 해협 내 아랍에미리트(UAE) 인근 해역에서 HMM이 운용하는 중소형 벌크 화물선 ‘HMM 나무’(파나마 국적)호에서 폭발과 화재가 발생했다. HMM 나무호는 UAE 인근 해역에서 대기 중이다. 사진은 6일 서울 영등포구 HMM 본사 스크린에 등장한 컨테이너 선박의 모습.

연합뉴스

세줄 요약 트럼프 대통령이 호르무즈 해협에서 사고가 난 HMM 화물선 나무호를 두고 한국 선박이 단독 행동하다 이란의 공격을 받았다고 주장했다. 청와대는 피격으로 단정하기 어렵다고 반박했고, 선박은 예인 뒤 조사받을 예정이다. 트럼프, 한국 선박 단독 행동·이란 공격 주장

청와대, 피격 여부 불확실하다며 반박

예인 뒤 조사 예정, 해수부는 안전 이동 설명

2026-05-07 4면

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도널드 트럼프 미국 대통령이 봉쇄된 호르무즈 해협에서 발생한 HMM 운용 화물선 ‘나무호’의 폭발·화재 사고를 두고 “한국 선박이 단독 행동하다가 이란의 공격을 당했다”고 주장했다. 청와대는 “피격이라 단정하기 어렵다”며 반박에 나섰다.트럼프 대통령은 5일(현지시간) 백악관 행사에서 한국이 석유의 43%를 호르무즈 해협을 통해 조달한다고 언급한 뒤 “한국 선박이 공격당했다. 그들 선박은 대열에 없었고 혼자 행동하기로 하다가 어제 박살이 났다”고 말했다. 전날 ABC방송 인터뷰에서도 “혼자 운항하던 한국 선박이었다”며 “한국 선박을 겨냥해 다수 발포가 이뤄졌고, 한국은 어떤 식으로든 조치를 취해야 한다”고 말해 미국 주도의 선박 이동 작전 참여를 압박했다.하지만 우리 정부는 “선박이 단독 행동을 한 사실이 없다”고 선을 그었다. 위성락 국가안보실장은 6일 기자간담회에서 “화재 초기에 피격 가능성이 거론된 적이 있었다”며 “저희도 그런 가능성을 염두에 두고 NSC 실무회의를 할 생각도 있었다”고 밝혔다. 이어 “잠시 후에 다시 정보를 추가 검토해 보니까 피격이 그렇게 확실하지는 않은 것 같았다”며 “일단 침수라든가 배가 기울어졌다든가 이런 것들은 없었다”고 했다.다만 청와대 고위 관계자는 “피격인지 아닌지는 아직 판단을 내리기 어렵다”며 “단지 ‘피격이라고 단정하기 어렵겠다, 아닐 수 있겠다, 알아 봐야 되겠다’ 정도의 판단”이라고 말했다.위 실장은 “선박은 지금 예인 중에 있는데 내일(7일)쯤 항구에 들어올 것 같다”면서 “그러면 조사팀이 가서 파악할 예정”이라고 했다.HMM과 수시로 상황을 공유 중인 해양수산부 관계자도 “우리 선박은 이동하거나 이란을 자극할 만한 행동을 전혀 하지 않았다”며 “위험을 무릅쓰고 단독 행동을 할 이유도 없다”고 반박했다.현재 호르무즈 해협 내 HMM 선박 5척은 안전 확보 차원에서 카타르 인근으로 이동했다. 해수부는 “해협 내 제한적 이동은 할 수 있어 하선을 원하는 선원 교대도 가능하다”고 설명했다.해운업계도 나무호가 사고 당시 항해 중이 아니라 정박 상태였으며 주변에 타국 선박들도 함께 있었다고 강조했다. 업계 관계자는 “현 상황에서 독자 행동 자체가 불가능하다”고 말했다.한편 해수부는 호르무즈 대신 홍해 우회 항로를 이용해 사우디아라비아에서 원유를 실은 선박이 이날 오전 홍해를 안전하게 통과해 국내로 오고 있다고 밝혔다. 이번이 홍해 항로를 통한 세 번째 원유 운송이다.