더불어민주당 전남도당, 정철원 담양군수 수사 촉구

건설사 차명 소유 및 이권 개입 의혹 등 명확한 해명 요구

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세줄 요약 더불어민주당 전남도당이 정철원 담양군수를 둘러싼 건설사 차명 소유와 이권 개입 의혹에 대해 즉각 수사를 촉구했다. 금성건설이 10년간 담양군 수의계약으로 약 19억 원을 수주했다는 보도와 가족·바지사장 정황을 근거로 해명을 요구했다. 전남도당, 정철원 군수 의혹 즉각 수사 촉구

금성건설 수의계약 19억 원 수주 보도 제기

차명 소유·재산 증가 경위 해명 요구

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더불어민주당 전남도당이 정철원 담양군수를 둘러싼 건설사 차명 소유 및 이권 개입 의혹에 대해 즉각적인 수사를 촉구하고 나섰다.전남도당은 6일 보도자료를 통해 “뉴스타파 보도에 따르면 정 군수가 과거 운영했던 금성건설이 10년간 담양군으로부터 약 19억 원의 수의계약을 수주한 사실을 확인했다”며 “이번 사안은 단순한 도덕성 논란을 넘어 지방행정의 근간을 뒤흔드는 중대한 권력형 비리 의혹으로 참담함과 분노를 금할 수 없다”고 밝혔다.이어 “금성건설의 역대 대표들이 이름만 빌려준 바지사장이었다는 증언과 가족이 대표직을 맡았던 정황, 특정 인물이 반복적으로 대표직을 오간 구조 등은 정상적인 기업 운영으로 보기 어렵다”며 “이는 사실상 차명회사를 통한 실질 지배 의혹을 강하게 뒷받침하는 대목”이라고 강조했다.또 “정 군수와 가족의 재산이 공직 재임 기간 동안 비정상적으로 증가한 사실은 군민의 상식을 정면으로 배반하는 일이다”며 “공식 소득으로는 설명하기 어려운 재산 증식 경위는 반드시 낱낱이 밝혀져야 한다”고 덧붙였다.전남도당은 이와 관련해 의혹 규명을 위한 수사기관의 즉각적인 수사 착수와 함께 정 군수의 명확한 해명을 촉구했다.