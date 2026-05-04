세계은행 리스크국장에 민진아씨

세줄 요약 세계은행그룹이 민진아 씨를 시장·거래상대방 리스크 담당 국장에 선임했다. 다음달 1일 부임하며, 한국인 고위직은 김상부 부총재와 함께 2명이 된다. 민 신임 국장은 이화여대와 연세대에서 공부하고 골드만삭스 등을 거쳐 MIGA에서 일해왔다. 세계은행그룹, 민진아 국장 선임 발표

시장·거래상대방 리스크 담당 직책 부임

한국인 고위직, 김상부 포함 2명으로 확대

이미지 확대 민진아 세계은행그룹 신임 시장 및 거래상대방 리스크 담당 국장. 재정경제부 제공 닫기 이미지 확대 보기 민진아 세계은행그룹 신임 시장 및 거래상대방 리스크 담당 국장. 재정경제부 제공

2026-05-04 23면

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세계은행그룹(WBG)의 핵심 고위관리직인 국장급 자리에 한국인이 임명됐다.재정경제부는 WBG가 신임 ‘시장 및 거래상대방 리스크 담당 국장’에 민진아(52)씨를 선임했다고 3일 밝혔다. 부임일은 다음달 1일이다.민 신임 국장은 이화여대 수학과를 졸업하고 연세대 국제경영대학원에서 경영학 석사 학위를 받았다. 이후 골드만삭스 등 민간 금융기관에서 경력을 쌓은 뒤 2017년 WBG 내 기구인 국제투자보증기구(MIGA)에 합류했다. 현재 MIGA에서 공기업 및 재보험 부문 신용리스크 총괄을 맡고 있다.이번 임명으로 세계은행 내 한국인 고위직은 김상부 디지털·AI 부총재와 함께 2명이 된다. 한국인이 국장급을 수임한 건 소재향·추흥식·조현찬 전 국장에 이어 네 번째다.