‘국민거포’ 박병호, 박수 받고 떠났다

키움 코치, 21년 프로 생활 은퇴

이미지 확대 프로야구 키움 히어로즈의 박병호 코치가 26일 서울 고척스카이돔에서 열린 삼성 라이온즈와의 홈경기에 앞서 열린 은퇴식에서 키움 임지열, 설종진 감독으로부터 기념 선물을 전달받고 기념촬영을 하고 있다.﻿ 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 프로야구 키움 히어로즈의 박병호 코치가 26일 서울 고척스카이돔에서 열린 삼성 라이온즈와의 홈경기에 앞서 열린 은퇴식에서 키움 임지열, 설종진 감독으로부터 기념 선물을 전달받고 기념촬영을 하고 있다.﻿ 연합뉴스

2026-04-27 23면

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프로야구 키움 히어로즈의 박병호 잔류군 선임코치가 26일 서울 고척스카이돔에서 열린 삼성 라이온즈와 홈 경기에 앞서 양 팀 팬의 박수갈채를 받으며 21년간의 프로 생활을 마무리했다.키움 구단은 이날 2025시즌을 끝으로 선수 생활을 마무리한 박 코치의 선수 은퇴식을 ‘승리, 영웅 박병호’란 주제로 개최했다.‘국민거포’라는 별명을 가진 박 코치는 2005년 LG 트윈스에서 데뷔해 지난해 삼성에서 마지막 선수 시절을 보낸 뒤 키움에서 지도자의 길을 걷게 됐다.그는 “어렸을 적 프로 선수가 되고 싶다는 꿈을 갖고 야구를 시작했다”며 “수많은 선배의 은퇴식을 보면서 나도 저렇게 은퇴식을 할 수 있는 선수가 되고 싶다고 생각했는데 저도 그런 선수가 되게 해주시고 은퇴식을 정말 멋있게 준비해준 키움 구단 관계자분들께 감사하다”고 소감을 밝혔다.박 코치는 삼성 구단에도 감사의 인사를 전했다. 그는 “삼성 라이온즈 선수로 행복한 야구를 해서 너무 좋았고 많은 응원을 해주신 삼성 팬분들께 감사하다”며 “삼성과 경기에서 은퇴식을 꼭 하고 싶었는데 흔쾌히 허락해주신 삼성 구단 관계자분과 박진만 감독, 선수들께 너무 감사합니다. 덕분에 행복한 야구를 하고 멋있게 떠날 수 있게 됐다”고 말했다.박 코치는 키움 팬에겐 더욱 특별한 감사의 인사를 했다. 박 코치는 “히어로즈 팬분들이 제가 선수 마지막에 삼성 유니폼을 입고 은퇴한다는 소식을 들으셨을 때 너무 슬퍼하셨다”며 “제가 다시 히어로즈에서 코치를 해야겠다고 생각한 것은 그런 팬들의 응원이 있었기 때문”이라며 울컥했다.은퇴사 이후 양 팀 선수단 모두와 함께 기념사진을 촬영한 박 코치는 환한 미소로 아들과 함께 시구, 시타 행사를 가졌다. 특별 엔트리 명단에 이름을 올린 덕분에 버건디 유니폼을 입고 4번 타자 1루수로 출전했다.박 코치가 키움 소속으로 나온 것은 2021년 10월 30일 KIA 타이거즈전 이후 무려 1639일 만이었다. 박 코치는 경기 시작 전 키움 선발 투수인 우완 박준현에게 공을 넘겨주고 임지열과 교체됐다.