오세훈 선대위 “정원오, 장특공으로 거주자·비거주자 갈라치기”

“정원오, 서울 시민 삶보다 李 대통령 말이 우선”
“현실 알고도 무시하는지 주거사다리 걷어차기”
세줄 요약
- 오세훈 선대위, 정원오 장특공 입장 비판
- 실거주·비거주 갈라치기 주장 제기
- 서울 전세난 심화 우려 함께 제기
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이창근 국민의힘 당시 경기 하남 당협위원장. 2023.12.18. 안주영 전문기자
6·3 지방선거 오세훈 국민의힘 서울시장 후보 선거대책위원회가 28일 정원오 더불어민주당 후보에게 “장기보유특별공제(장특공) 문제와 관련해 실거주 1가구 1주택자를 거주와 비거주로 갈라치기 하고 있다”고 비판했다.
이창근 선대위 대변인은 이날 논평을 통해 “정 후보는 서울 시민의 삶을 최우선에 두는 행정을 펼치겠다면서도 이재명 대통령의 말을 최우선 순위에 두고 있다”고 지적했다.
이 대변인은 “장특공 현행 기준으로도 거주하지 않고 10년 이상 보유하면 최대 80%가 아닌 40%가 적용된다”며 “비거주 주택이 전월세 공급의 상당 부분을 차지한다는 것은 엄연한 현실”이라 덧붙였다.
그러면서 “이미 서울 아파트의 4월 평균 전셋값은 6억 8147만원으로 통계 집계 이래 최고치를 기록했다”며 “중위 전셋값은 6억원으로 3년 7개월 만에 다시 6억원을 돌파했다”고 했다. 또한 “서울 전세 매물 또한 1만 5344건으로 1년 전보다 44%나 급감했다”며 “정 후보는 이런 현실조차 모르는건가 아니면 알고도 무시하는건가”라고 물었다.
최재란 서울시의원, ‘AI 시대 문해력·금융교육·학교운영’ 3대 교육 조례 본회의 통과
AI·디지털 전환 시대에 맞춰 학생 읽기 역량 강화, 경제·금융교육 체계화, 온라인학교 운영 제도 정비를 담은 교육 관련 조례 3건이 서울시의회에서 일괄 의결됐다. 28일 서울시의회 제335회 임시회 제2차 본회의에서 교육위원회 최재란 의원(더불어민주당, 비례대표)이 대표 발의한 조례 3건이 모두 최종 의결됐다. 이번에 통과된 조례는 ▲‘서울시교육청 AI 시대 학생의 읽기 역량과 학교도서관 지원 조례안’(제정) ▲‘서울시교육청 금융교육 활성화 조례 일부개정조례안’ ▲‘서울시교육청 공립학교 운영위원회 구성 및 운영 등에 관한 조례 일부개정조례안’ 등 총 3건이다. 이번 조례안들은 AI 시대 읽기 역량 강화와 금융교육 활성화를 통해 학생들의 기초 소양과 생활 밀착형 교육을 동시에 강화하는 데 초점이 맞춰졌다. 그간 스마트폰과 AI 도구 사용이 일상화되면서 학생들의 문해력 저하 및 독서 습관 약화에 대한 우려가 현장에서 꾸준히 제기돼 왔으나, 이를 뒷받침할 법적 근거가 없어 체계적인 지원에 한계가 있었다는 지적이다. 읽기 역량 관련 조례안은 서울시교육청이 체계적인 읽기 교육 정책을 수립하고, 학교 현장에서 이를 실질적으로 운영할 수 있도록 지원하는 근거를 담았
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이 대변인은 “이미 서울 시민들은 문재인 정부의 밀어붙이기식 임대차법으로 전세 수급 불균형을 몸소 체험한 바 있다”며 “정 후보의 장특공에 대한 입장은 거주와 비거주를 갈라치기하는, 전월세 거주 무주택 서울 시민들의 주거 사다리를 걷어차 서민 주거안정을 위협할 뿐”이라고 했다.
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