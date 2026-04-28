“멜라니아 곧 과부 될 것”… 美토크쇼 진행자 퇴출 위기

키멀 발언 사흘 뒤 실제 암살 시도

트럼프 부부 SNS 통해 해고 요구

세줄 요약 미국 코미디언 지미 키멀이 방송에서 멜라니아 트럼프 여사에게 과부가 될 것 같다는 농담을 했다가 거센 역풍을 맞았다. 트럼프 대통령 부부는 증오 발언이라며 ABC와 디즈니에 해고를 요구했고, 키멀은 나이 차이 농담이었다고 해명했다. 멜라니아 대상 과부 농담, 방송 후 역풍

트럼프 부부, 증오 발언이라며 해고 요구

키멀, 나이 차이 농담·암살 선동 부인

이미지 확대 미국 코미디언 지미 키멀 닫기 이미지 확대 보기 미국 코미디언 지미 키멀

2026-04-29 23면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

미국 코미디언 지미 키멀이 토크쇼에서 멜라니아 트럼프 여사에게 “곧 과부가 될 것처럼 빛이 난다”고 했다가 또다시 방송에서 쫓겨날 위기에 처했다. 매주 평일 밤 ABC에서 토크쇼를 진행하는 키멀의 문제 발언은 지난 23일(현지시간) 방송됐다. ‘과부’ 발언 방송 사흘 뒤 실제로 암살 시도가 벌어지자 도널드 트럼프 대통령 부부는 격분했다.멜라니아 여사는 27일 소셜미디어(SNS) 엑스(X)에 “키멀의 증오 발언은 우리나라를 갈라놓고 있다”며 “그가 매일 밤 미국의 가정에 분노를 퍼뜨려서는 안 된다”﻿고 주장했다. 트럼프 대통령도 트루스소셜에 “이건 도를 넘어선 일로 키멀은 당장 디즈니와 ABC 방송에서 해고돼야 한다”고 촉구했다.앞서 키멀은 트럼프 대통령 부부가 백악관 출입기자단 만찬에 처음 참석하는 것을 앞두고 자신이 행사 진행자가 된 것처럼 코미디를 하며 멜라니아 여사에게 과부 농담을 던졌다. ﻿해고 요구에 키멀은 이날 방송에서 “과부 표현은 대통령 부부의 나이 차이에 대한 농담이었으며, 트럼프 대통령의 주장처럼 암살 선동 발언이 전혀 아니었다”고 해명했다.키멀은 지난해 9월에도 암살된 보수 활동가 찰리 커크에 대해 부적절한 농담을 던졌다가 방송 출연이 금지된 적이 있다. ABC 방송은 무기한 방송 중단을 결정했지만 키멀이 폭력을 옹호하려던 것이 아니었다고 사과하면서 일주일 만에 토크쇼가 재개됐다. 당시 여러 할리우드 스타와 시청자단체들이 표현의 자유를 들어 해고를 반대했으며 이후 키멀은 에미상을 수상하며 트럼프 대통령 비판을 이어 나갔다.