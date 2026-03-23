‘델타 포스’ 척 노리스, 하늘 무대로

이미지 확대 척 노리스 닫기 이미지 확대 보기 척 노리스

2026-03-23 23면

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영화 ‘델타 포스’ 등으로 사랑받은 미국 할리우드 액션배우 척 노리스가 19일(현지시간) 세상을 떠났다. 86세.노리스의 유족은 20일 성명을 통해 “사랑하는 노리스가 어제 아침 갑자기 세상을 떠난 소식을 전하게 돼 무거운 마음”이라고 밝혔다고 AP통신이 전했다. 고인은 지난주까지 소셜미디어에서 “나는 나이 들지 않는다. ‘레벨 업’할 뿐”이라며 건강한 모습을 보였지만, 전날 응급 입원한 것으로 전해졌다.고인은 1950년대 후반 미 공군에 입대해 한국에 주둔하면서 당수도를 접했고 태권도 검은띠를 따는 등 한국과도 인연이 깊다. 이후 세계 가라데 대회에서 6번 우승하며 직접 미국에 도장을 차려 무술 붐을 이끌었다. 특히 1972년 영화 ‘맹룡과강’에서 이소룡과 펼친 일대일 무술 대결은 영화사의 전설적 장면으로 남아 있다. 이어 ‘대특명’ 시리즈와 ‘매트 헌터’ 등의 주연을 맡으며 액션 스타로 활약했다.