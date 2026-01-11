이재용 장남 이지호 소위 해군 5전단 배치

방금 들어온 뉴스

이재용 장남 이지호 소위 해군 5전단 배치

민나리 기자
민나리 기자
입력 2026-01-11 17:54
수정 2026-01-11 17:54
한미 연합작전 통역 장교 임무

이재용 삼성전자 회장의 장남 이지호 소위
이재용 삼성전자 회장의 장남 이지호 소위


이재용 삼성전자 회장의 장남 이지호 소위가 해군의 핵심 전력인 제5기뢰상륙전단(이하 5전단)에 배치돼 군 복무를 시작한다. 미국 시민권을 포기하고 자원입대한 이 소위는 한미 연합작전의 가교 역할을 하는 통역 장교 임무를 수행할 예정이다.

11일 해군에 따르면 이 소위는 최근 해군작전사령부 직할 부대인 5전단 내 정보작전참모실로 자대 배치를 받았다. 5전단은 기뢰 제거와 상륙 작전을 전문으로 하는 부대로, 미군 등 외국군과의 합동 훈련과 연합 작전이 빈번한 곳이다. 이 소위는 이곳에서 지휘관 간의 전술 교신 통역, 해외 첩보 및 기술 자료 번역, 주요 외빈 의전 등 참모 업무를 맡게 된다. 2000년 미국 출생으로 선천적 복수국적자였던 이 소위는 병역 의무 이행을 위해 미국 시민권을 포기하고 지난해 9월 해군 장교 후보생으로 입교했다.

훈련 과정에서 대대장 후보생으로 동기들을 이끌었고, 지난해 11월 열린 임관식에서 친가인 삼성전자와 외가인 대상의 가족들이 대거 참석해 화제를 모았다.

이 소위는 임관 직후 지난달까지 초등군사교육을 받았으며, 복무 기간은 36개월이다.

민나리 기자
2026-01-12 31면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
