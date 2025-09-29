트럼프·멜라니아, 전용 헬기서 부부싸움?

창문 통해 다투는 듯한 모습 포착

멜라니아 말에 트럼프는 ‘손가락질’

이미지 확대 도널드 트럼프(오른쪽) 미국 대통령이 지난 24일(현지시간) 대통령 전용 헬기 마린원이 백악관에 착륙할 때 마주 앉은 부인 멜라니아 여사를 손가락으로 가리키며 무언가 말하고 있다.

2025-09-29 27면

도널드 트럼프 미국 대통령과 부인 멜라니아 여사가 대통령 전용 헬기에서 언쟁을 하는 듯한 이례적인 모습이 언론에 포착됐다. 27일(현지시간) 영국 텔레그래프 등은 지난 24일 뉴욕 유엔총회 연설 후 백악관으로 돌아가는 길에 트럼프 대통령 부부가 대통령 전용 헬기 마린원에서 다투는 듯한 모습이 노출됐다고 보도했다.이날 트럼프 대통령 부부가 탑승한 마린원이 백악관 남쪽 잔디밭에 착륙할 때 헬기 창문으로 멜라니아 여사가 머리를 저으며 마주 앉은 남편을 향해 무언가 말을 하는 모습이 보였다. 트럼프 대통령은 멜라니아 여사를 향해 손가락질을 하며 말을 끊으려는 듯한 행동을 했으나 멜라니아 여사는 계속 말을 이어 갔다. 그러자 트럼프 대통령은 못마땅한 듯 고개를 돌렸다.다만 마린원에서 내린 트럼프 대통령 부부는 언제 그랬냐는 듯 백악관을 향해 손을 잡고 걸어갔고, 도중에 기자들에게 잠시 손을 흔들기도 했다. 두 사람이 헬기에서 구체적으로 어떤 대화를 나눴는지는 확인되지 않았다.트럼프 대통령 부부가 이례적으로 다투는 모습을 노출했다는 분석이 나오는 가운데 일각에서는 지난 23일 트럼프 대통령의 유엔총회 연설 당시 있었던 일에 대해 대화를 나눈 것이라는 추측도 나왔다. 뉴욕포스트와 영국 데일리메일은 독순술(입술 모양으로 대화 내용을 판독하는 기술) 전문가 분석을 통해 트럼프 대통령이 멜라니아 여사를 비난하며 다툰 것이 아니라 유엔의 에스컬레이터 고장과 관련해 대화를 나눈 것으로 보인다고 보도했다. 23일 유엔총회 연설 때 에스컬레이터와 프롬프터(자막기)가 고장 나고 연설 음향이 끊긴 것과 관련해 트럼프 대통령은 ‘3중 사보타주(비밀 파괴 공작)’라며 유엔이 조사해야 한다고 주장한 바 있다.