호반그룹 '사랑의 헌혈'로 생명 나눔 기여

호반그룹 '사랑의 헌혈'로 생명 나눔 기여

하종훈 기자
하종훈 기자
입력 2025-09-16 00:42
수정 2025-09-16 00:42
호반건설 등 임직원 40여명 참여
“생명 살리는 뜻깊은 일 계속할 것”

호반그룹이 지난 12일 서울 서초구 호반파크에서 진행한 ‘사랑의 헌혈 캠페인’ 현장에 대한적십자사의 헌혈 버스가 주차돼 있다. 호반그룹 제공
호반그룹이 지난 12일 서울 서초구 호반파크에서 진행한 ‘사랑의 헌혈 캠페인’ 현장에 대한적십자사의 헌혈 버스가 주차돼 있다.
호반그룹 제공


호반그룹은 지난 12일 임직원들이 서울 서초구 호반파크에서 ‘사랑의 헌혈 캠페인’을 진행했다고 15일 밝혔다. 이번 캠페인은 혈액 수급 안정화와 헌혈 가치 확산 등 생명 나눔에 기여하기 위해 마련됐다.

이날 헌혈은 대한적십자사 서울남부혈액원 헌혈 버스가 방문해 이뤄졌으며, 두 차례에 걸쳐 진행된 캠페인에는 호반건설, 대한전선, 리솜리조트 등 그룹 임직원 40여명이 참여했다.

앞서 지난 1일에는 호반그룹 계열사인 대한전선 당진공장 임직원들이 헌혈 활동을 진행했다. 대한전선은 2013년부터 매년 ‘사랑의 헌혈 캠페인’을 꾸준히 이어 오고 있으며, 2022년부터 호반그룹 차원으로 확대됐다. 호반그룹 관계자는 “환자들에게 큰 희망이 될 수 있다는 마음으로 임직원들과 함께 헌혈 캠페인을 이어 가고 있다”며 “앞으로도 생명을 살리는 뜻깊은 일에 그룹 차원에서 적극 동참하고 책임 있는 ESG(환경·사회·지배구조) 활동을 지속해 나갈 것”이라고 밝혔다.

호반그룹은 올해 정기 헌혈 캠페인뿐 아니라 소아암 환아 가족을 위한 문화 체험활동 지원, 혹서기 취약계층에 보양식 배식 봉사, 임직원 대상 심폐소생술 안전 교육 등 다양한 사회공헌 활동을 통해 나눔의 범위를 확대하고 있다.

하종훈 기자
2025-09-16 31면
