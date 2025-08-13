광복 80돌에 이름 되찾은 한국 1호 프로골퍼

연덕춘, 1941년 日오픈골프 우승

일본 기록 정정, 국적 찾아 기념식

6·25 당시 잃은 트로피 복원 공개

이미지 확대 한국프로골프협회(KPGA)가 12일 서울 중구 한국프레스센터에서 1941년 일본오픈골프선수권대회 우승자인 연덕춘 KPGA 고문의 우승 트로피를 복원해 공개했다. 트로피에는 일본 이름 노부하라 도쿠하루 대신 연덕춘이라는 이름이 영문으로 선명하게 새겨졌다. 이 트로피는 독립기념관에 전시될 예정이다.

이미지 확대 1941년 연덕춘 KPGA 고문이 우승 트로피를 든 채 포즈를 취하고 있는 모습.

일제강점기인 1941년 일본식 이름으로 출전한 일본오픈골프선수권대회에서 우승한 연덕춘(1919~2004) 한국프로골프협회(KPGA) 고문이 광복절을 앞두고 이름을 되찾았다.KPGA는 12일 서울 중구 프레스센터에서 ‘대한민국 1호 프로골프 선수 고 연덕춘- 역사와 전설을 복원하다’ 행사를 열고 연 고문의 일본오픈 기록 정정 및 우승 트로피 복원 기념식을 진행했다.1916년 서울에서 태어난 연 고문은 1934년 일본으로 골프 유학길에 올라 선수 생활을 시작했다. 그는 1941년 일본 골프 최고 권위 대회인 일본오픈 정상을 밟으며 한국 골퍼 최초로 국제대회 우승을 차지했다. 당시 일본골프협회(JGA)는 연덕춘이라는 한국 이름 대신 노부하라 도쿠하루라는 일본식 이름과 일본 국적을 공식 기록으로 남겼다.KPGA와 대한골프협회(KGA)는 지난해 JGA에 공식 기록에서 연 고문의 국적과 이름을 수정해 달라고 요청했고 광복 80주년과 한일 국교 정상화 60주년을 맞이한 올해 4월 마침내 염원을 이루게 됐다. KPGA는 이날 6·25전쟁 당시 유실된 연 고문의 일본오픈 우승 트로피를 복원해 공개하기도 했다. 이 트로피는 독립기념관에 전시될 예정이다.야마나카 히로시 JGA 최고 운영 책임자(COO)는 “올해는 한일 국교 정상화 60주년인 뜻깊은 해”라며 “JGA는 지난해 KPGA 등의 요청을 받은 뒤 내부 논의를 거쳐 만장일치로 기록을 정정하기로 결정했다”고 전했다.2004년 세상을 뜬 연 고문은 앞서 1958년 한국 최초의 프로골프 대회인 한국프로골프선수권대회(현 KPGA 선수권대회)에서 초대 챔피언에 올랐고, 1968년엔 후배들과 함께 KPGA를 결성해 회원 번호 1번으로 등록하는 등 한국 프로골프의 초석을 세웠다.