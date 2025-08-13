역사 흔적 담긴 33곳 찾아 광복 80돌 의미 되새기자

방금 들어온 뉴스

역사 흔적 담긴 33곳 찾아 광복 80돌 의미 되새기자

손원천 기자
손원천 기자
입력 2025-08-13 01:18
수정 2025-08-13 01:18
관광공사 누리집서 ‘광복절 특집전’

이미지 확대


한국관광공사가 광복 80주년을 맞아 오는 31일까지 국내 여행 정보 플랫폼 ‘대한민국 구석구석’(visitkorea.or.kr)에서 광복절 특집전을 선보인다. 독립운동가의 고귀한 희생과 업적을 기릴 수 있는 역사 유적지부터 자유와 평화를 상징하는 명소 등 33개의 뜻깊은 여행지를 소개한다. 광복의 의미를 마음에 새길 수 있는 특별 전시 정보도 모았다. 항일운동의 흔적을 따라가는 도보여행 코스도 선보였다. ▲3·1운동 전개 과정을 따라가는 서울 ▲일제 수탈의 아픔이 서린 곳, 전북 군산 ▲근현대 역사의 흔적을 따라 걷는 부산 코스 등이다. 온라인 이벤트도 열고 있다. ‘대한민국 구석구석’에 소개된 역사 여행지 50여곳 안에 숨겨진 태극기를 찾아서 응모하면 된다. 이벤트는 오는 31일까지 진행된다.

손원천 선임기자
2025-08-13 25면
