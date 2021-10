北, 두 달 만에 아파트 뚝딱…살림집 건설에 총력

▲ 북한 “대성구역 림흥동 지구에 인민 살림집 건설”

북한 노동당 기관지 노동신문은 10일 대성구역 림흥동지구의 인민의 새 보금자리가 일떠섰다고 밝혔다. 신문은 “착공의 첫삽을 박은 지 얼마 안되는 짧은 기간에 백수십 세대의 훌륭한 살림집이 건설된 것은 우리 당의 인민대중 제일주의 정치를 실천으로 받들어가는 시 안의 일꾼들과 당원들과 근로자들의 헌신적인 투쟁의 결실”이라고 강조했다. 평양 노동신문=뉴스1

