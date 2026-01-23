“공무원이 정당 입당원서 받아”…옥천군 노조 홈피에 고발글

이미지 확대 옥천군청 공무원 노조 홈페이지 캡처. 닫기 이미지 확대 보기 옥천군청 공무원 노조 홈페이지 캡처.

옥천군청 공무원이 근무 시간에 군청 안에서 특정 정당 입당원서를 받았다는 글이 등장해 군청이 자체 조사에 착수했다.23일 옥천군에 따르면 지난 18일 공무원노동조합 옥천군지부 홈페이지 자유게시판에 ‘관공서에서 이래도 되는 건가요?’라는 제목의 글이 올라왔다.글 작성자는 “팀장으로 보이는 분이 버젓이 업무시간에 외부인으로 보이는 사람한테 특정 당의 당원 가입신청서를 받고 있는 걸 봤다”며 “누구에게 충성을 다하기 위해 그런 것 같은데, 관공서에서 그러는 게 정상인지 여쭙고 싶다”고 했다.이어 “이런 볼썽사나운 행위는 옥천군 차원에서 근절해주길 바란다”며 “군청 3층에서 직접 목도한 일”이라고 주장했다.이 글은 이날 현재 조회수가 4900회를 넘었다.‘바로 경찰에 알려야 한다’, ‘누군지 딱 알겠다’ 는 등의 댓글도 달렸다.이와 관련 옥천군은 입장문을 통해 “제기된 의혹에 대해 꼼꼼하고 공정하게 사실관계를 확인하겠다”며 “위법한 사실이 발견되면 원칙에 따라 투명하게 처리하겠다”고 밝혔다. 이어 “근거 없는 비방이나 허위 사실 유포에 대해서도 엄정 대응하겠다”며 “확인되지 않은 이야기로 공직자들이 상처받지 않도록 배려해 달라”고 당부했다.군 관계자는 “일단 3층에 있는 4개 부서 과장들을 조사했는데 아직은 특별한 것이 발견되지 않았다”고 말했다.